Mensaje de Cerezo a Laporta: "Sabe muy bien dónde jugará Julián el año que viene"

El Atlético de Madrid no da su brazo a torcer. Enrique Cerezo ha vuelto a cerrar la puerta de salida a Julián Álvarez, al que ha vuelto a referirse en más de una ocasión como "Julián López", y ha mandado un contundente mensaje a Joan Laporta. El presidente del club colchonero ha asegurado que su homólogo en el FC Barcelona "sabe muy bien dónde va a jugar" el delantero argentino la próxima temporada.

“¿Julián Álvarez? Es un jugador del Atlético de Madrid. ¿O todavía no te has enterado?”, ha empezado respondiendo Cerezo a las preguntas de los periodistas en la cena tradicional de pretemporada del Atlético en el Restaurante Jose María de Segovia. "Laporta es un buen amigo, un gran presidente, y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián 'López' el año que viene", ha añadido entre risas tras su nueva confusión de apellido de la 'araña'.

"En esta vida todos nos equivocamos. Él tuvo un desliz, pero todo tiene perdón. Lo vuelvo a repetir: Julián Álvarez es un jugador del Atlético de Madrid y será jugador del Atlético de Madrid", ha sentenciado Cerezo, visiblemente molesto con todos los rumores e informaciones alrededor del futuro del atacante argentino.

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A pesar de que, tras la victoria de Argentina contra Austria en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, Mexicó y Canadá, Julián expresó públicamente su deseo de cumplir su sueño y fichar por el Barça, desde el primer momento el Atlético le ha dejado claro que no está dispuesto a negociar un traspaso con la entidad culé. Los colchoneros no quieron dejar salir a su principal estrella solo dos años después de su llegada al Metropolitano.