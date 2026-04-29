Mensaje de Cerezo al Barça: "Julián Álvarez será jugador del Atlético la próxima temporada"

La previa del partido más importante de la temporada para el Atlético de Madrid, la ida de las semifinales de la Champions League contra el Arsenal, se ha visto marcada por los rumores alrededor del futuro de Julián Álvarez y el interés del FC Barcelona. El delantero argentino tuvo la oportunidad de comprometerse con el club colchonero públicamente en el 'Media Day' previa al encuentro y no se 'mojó'. Ni confirmó ni desmintió. Y esto, claro está, alimentó todo el 'ruido'.

Este miércoles, Enrique Cerezo ha atendido a los medios de comunicación en la previa del partido y ha mostrado su malestar respecto a todas las informaciones publicadas en las últimas horas. "Julián es jugador del Atlético de Madrid. Lo es hoy, lo será mañana y la temporada que viene. Insistir otra vez sobre esto me parece, de verdad, hiriente", opinó el presidente del Atlético de Madrid, contundente, para avisar de que no se plantea traspasar al argentino.

Además, Cerezo también ha enviado un mensaje al Barça al ser preguntado por el espectacular partido entre PSG y Bayern Múnich. "A mí me gusta que haya goles, por eso siempre me gusta jugar con el Barcelona", ha respondido entre risas. El césped del Metropolitano ya fue protagonista en los cuartos frente al conjunto blaugrana y también ha sido otro de los temas de las semifinales: "Aquí juega todo el mundo, el campo es fantástico… No sé de qué se pueden quejar. El césped está perfecto".

Sobre la eliminatoria, Cerezo ha pronosticado que será "muy igualada". "Estos partidos son así: en una parte domina uno, en la otra el rival… El fútbol es así. Hay que tener la suerte de que hoy nuestros jugadores estén concentrados, que hagan lo que tienen que hacer y metan un par de goles", ha añadido.

Por último, el máximo dirigente del Atlético no ha querido pensar en las dos finales de la Champions perdidas. "Si llegamos a la final, hay que ganarla. Si no, todo queda en nada. No tenemos miedo. Está todo bien: el campo está lleno, los aficionados están con el equipo, los jugadores están entregados para hacer una buena noche… todos queremos ganar, no nos falta nada", ha sentenciado.