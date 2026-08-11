El mensaje de Bardghji tras su grave lesión

Roony Bardghji ya ha pronunciado sus primeras palabras después de conocer el alcance de la grave lesión que sufrió durante un entrenamiento con el FC Barcelona. El futbolista sueco ha recurrido a sus redes sociales para compartir un mensaje de fortaleza después de confirmarse la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión que le obligará a pasar por quirófano y que le mantendrá varios meses alejado de los terrenos de juego.

El extremo azulgrana ha publicado una fotografía en Instagram acompañada de un versículo de la Biblia, Santiago 1:12: “Bienaventurado el que resiste la prueba”. Bardghji ha querido agradecer además el apoyo recibido por parte del Barça durante las últimas horas, especialmente el de sus compañeros, el cuerpo técnico, la dirección del club y el presidente.

El mensaje del FC Barcelona a Roony Bardghji / FCB

“Quisiera agradecer a todas las personas maravillosas del FC Barcelona que me han apoyado durante estas últimas, difíciles 24 horas. A mis compañeros de equipo, al personal del club, a la dirección y al señor presidente, su apoyo realmente significa mucho para mí”, ha escrito el futbolista.

Bardghji también ha tenido un mensaje especial para la afición azulgrana. “Quisiera agradecer especialmente a todos los aficionados del Barça por el increíble amor y apoyo. Estoy agradecido por cada mensaje y por todos los que están a mi lado”, ha añadido antes de cerrar su publicación con una frase que refleja su mentalidad para afrontar la recuperación: “Creo en el plan de Dios”.

La lesión supone un duro golpe para el joven futbolista, que apuntaba a salir del conjunto azulgrana para ganar minutos en su carrera. El problema es todavía más delicado porque Bardghji ya había sufrido una lesión grave en la misma rodilla durante su etapa en Dinamarca, que le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante casi un año.

Ahora deberá afrontar de nuevo un largo proceso de recuperación. El Barça ya ha confirmado oficialmente la rotura del ligamento cruzado anterior y el paso por el quirófano, mientras que las primeras estimaciones sitúan su regreso a la competición varios meses después de la intervención.