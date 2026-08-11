El mensaje del Barça a Roony Bardghji

Duro golpe para Roony Bardghji tras hacerse oficial la noticia de la grave lesión adelantada por SPORT. El sueco, que contaba con el interés de varios clubes y estaba en la rampa de salida para crecer fuera del Barça, se perderá una gran parte de la temporada y deberá pasar por el quirófano para ser intervenido de una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Acto seguido, el FC Barcelona le envió un mensaje de ánimo. Son momentos complicados para el futbolista y también para el vestuario azulgrana.

Barça al día: la incógnita Julián Álvarez y la grave lesión de Roony Bardghji / Carlos Monfort

Las lesiones nunca son bienvenidas y en el club azulgrana existe mucho síndrome después de la racha continuada de la pasada temporada. Esta tampoco ha empezado bien. La noticia de la lesión de Roony ha sido un mazazo, pero es ley del fútbol y ahora toca mirar hacia adelante. El proceso será largo y difícil, pero seguro que Bardghji estará bien arropado y acompañado.

El mensaje del Barça

El FC Barcelona le envió, a través de las redes sociales, este mensaje a Roony Bardghji tras conocerse el alcance de su lesión:

"Estamos contigo Roony, mucha fuerza", fue el deseo del club, acompañado de un corazón herido por la noticia.

Además, sobre su imagen de azulgrana, otro mensaje: "La resiliencia siempre prevalece".

Ronny Bardghji tiene solo 20 años y por lo tanto, una larguísima carrera por delante. El objetivo debe ser ahora el de volver más fuerte.

Además de su club, también recibió mensajes de varios estamentos y otras entidades Roony Bardghji como respuesta a la publicación del FC Barcelona sobre la lesión del extremo sueco.

Así, LaLIga escribió: "Te deseamos una pronta recuperación!".

La Real Sociedad, por su parte, también tuvo el detalle de darle ánimos al futbolista azulgrana:

En su primera temporada en el FC Barcelona, Roony Bardghji, que tiene contrato como blaugrana hasta 2029, jugó 872 minutos repartidos en 28 encuentros, y en los que marcó 2 goles y repartió 4 asistencias.

Ocupar la misma posición que Lamine Yamal fue un reto para el sueco. Cuando estuvo sobre el terreno de juego, mostró buenos detalles, así como en esta pretemporada. Su futuro se aplaza por la lesión, pues todo el foco se pone ahora en la recuperación.