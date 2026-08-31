El mensaje del Barça a Messi tras dejar la selección: "Todo el barcelonismo está orgulloso de tu legado"

La noticia del día es la retirada de Leo Messi de la selección argentina. El '10' lo ha anunciado en sus redes sociales con una carta muy emotiva de manera inesperada tras más de 20 años defendiendo a su país. Tras un palmarés envidiable, el mejor jugador de la historia dejará el fútbol internacional en una noticia que ha parado a todo el mundo del deporte.

Una de las reacciones más esperadas era la del FC Barcelona. El equipo de toda la vida de Messi le comentó la emotiva comunicación al '10' en un mensaje de respeto y admiración de toda la familia azulgrana. Los culés siempre han estado al lado de Messi tras su marcha del Spotify Camp Nou.

"Lo diste todo hasta el último suspiro. Tu país y todo el barcelonismo estamos orgullosos del legado que dejas", escribió el FC Barcelona acompañado de dos corazones azulgranas.

Además de su exequipo, todo el mundo del fútbol se ha querido unir en mensajes de agradecimiento a Leo Messi por sus años vistiendo la albiceleste. Uno de los mensajes más emotivos lo ha publicado su compañero en el Inter de Miami, Rodrigo de Paul: "Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra selección... Solo gracias, el más grande de toda la historia, gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginas cuántas sonrisas sacaste. Sos eterno".

Gran parte de las reacciones han llegado por parte de jugadores de la selección argentina, con lo que la reacción de la AFA no ha tardado en llegar: "Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días" publicó junto a una foto del '10' levantando el Mundial.