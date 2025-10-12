Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
FC Barcelona

El mensaje del Barça en el Día de la Hispanidad

El club catalán ondeó la senyera en sus redes sociales durante la jornada del 12 de octubre

Joan Laporta, junto al escudo del Barça, en Belgrado

Adrià Fernández

El FC Barcelona ha publicado durante esta mañana un mensaje en sus redes sociales: "Visca el Barça i visca Catalunya", adjuntando una imagen del escudo, junto a una bandera blaugrana y otra senyera.

Una publicación que se ha realizado en 'X' en los perfiles que tiene el club en català, castellano e inglés; así como en el perfil global de Instagram. El FC Barcelona siempre ha mostrado orgulloso de su sentimiento de catalanidad, fuertemente vinculado con las raíces del club y que sigue muy latente más de 125 años después de su fundación.

Este mensaje se enmarca dentro del Día de la Hispanidad: el 12 de octubre, Fiesta Nacional en España desde 1892. En este día se conmemora el genocidio que produjeron las tropas comandadas por Cristóbal Colón en 1492 en territorio americano.

Sin embargo, el Barça ha optado por acercarse, una vez más, a los símbolos catalanes en una fecha tan señalada, lejos de felicitar a sus aficionados en redes sociales por el Día de la Hispanidad.

