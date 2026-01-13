El mensaje de Araujo antes de la final de la Supercopa: "Este grupo está hecho para grandes cosas"

Fue un discurso breve, pero contundente y sobre todo, emotivo. "Nos emocionó a todos", confesaría después del partido Pedri, ya con el título de la Supercopa en el bolsillo, tras tumbar al Real Madrid en la final. Ronald Araujo, capitán del Barça, fue el encargado de hablar a sus compañeros minutos antes del clásico, aun sin saber que sería el partido de su reaparición.

No estaba previsto que el uruguayo jugase, pero la expulsión de De Jong, ya con el tiempo cumplido, precipitó los planes que Hansi Flick tenía para Araujo.

Después de más de un mes de baja por sus problemas relacionados con la salud mental, Araujo regresó en un momento especialmente delicado, con el Real Madrid apretando y un título en juego.

La Supercopa fue, finalmente, para el Barça. Se cumplió así la profecía que el propio Araujo había lanzado ante sus compañeros en la arenga previa. El uruguayo apeló al último clásico que se había disputado, con derrota en el Bernabéu, en medio de una polémica muy agria entre los jugadores.

Araujo también insistió ante sus compañeros que el Barça era plenamente capaz de dar la vuelta a esa situación, de volver a dominar el pulso entre los dos gigantes del fútbol español, de volver a demostrar que el Barça es mejor equipo que el Real Madrid.

Recordó, además, que el clásico de Jeddah no era un clásico cualquiera. Había un título en juego, y el Barça estaba plenamente capacitado para ganar el partido y embolsarse otro trofeo.

"Este grupo está hecho para grandes cosas", subrayó el uruguayo, más líder que nunca en su regreso a la convocatoria y a la postre, a la competición.

Inistió el central en que el Barça seguía su camino hacia la gloria. "¡Vamos a hacer historia!", dijo, en un discurso que tuvo mucho de colectivo y poco de individual, dejando atrás los problemas que le habían apartado del equipo durante las últimas cinco semanas.