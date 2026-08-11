El mensaje de Araujo a la afición del Barça

Ronald Araujo ha decidido marcharse a la Premier aceptando la oferta del Liverpool. Se va en calidad de cedido, con una opción de compra de 55 millones de euros a ejecutar el próximo 30 de julio tras una decisión muy meditada. El uruguayo, tras hablar con Hansi Flick, sabía que no iba a tener los minutos necesarios esta temporada y prefirió probar fortuna en uno de los grandes de Inglaterra, dónde optará a ganar todos los títulos. En el futuro se verá si regresa o no, pero tiene pinta de que la despedida será total.

De hecho, Araujo lanzó un mensaje en sus redes sociales para despedirse de la afición y del entorno blaugrana tras sus ocho años en el club. Llegó muy joven y acabó asentándose al primer equipo, dónde logró ser uno de sus capitanes: "Es hora de afrontar un nuevo reto. Después de 8 años, me llevo un montón de recuerdos preciosos, el conocimiento adquirido y, sobre todo, a mucha gente que me ha acompañado en este camino. Siempre os estaré agradecido, Cules", comentó.

Araujo se despide / Instagram

Ronald Araujo tuvo que parar la temporada pasada tras cometer un error en un encuentro de Champions ante el Chelsea. La presión ya era muy grande y decidió aislarse durante unas semanas para recuperar el tono con el apoyo del Barça. Al regresar, ya prácticamente no fue titular y todas las partes han decidido que lo mejor para él es buscarse un entorno diferente a pesar de los esfuerzos que ha realizado el central por el Barça. Su sueño era ser el capitán del equipo, como así ha sido.

El Barça tuvo la oportunidad de venderle en enero del 2025 por unos 50 millones de euros a la Juventus, aunque desestimaron la oferta. Decidió renovar y ahora ha tenido que salir hacia una Liga también muy exigente.