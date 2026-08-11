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El mensaje de Araujo a la afición del Barça

El central uruguayo se despide desde las redes sociales

Primeras palabras de Araújo como jugador del Liverpool: "No había dudas de que llegaba a una gran institución"

Primeras palabras de Araújo como jugador del Liverpool: "No había dudas de que llegaba a una gran institución"

Primeras palabras de Araújo como jugador del Liverpool / Perform

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L. Miguelsanz

L. Miguelsanz

Ronald Araujo ha decidido marcharse a la Premier aceptando la oferta del Liverpool. Se va en calidad de cedido, con una opción de compra de 55 millones de euros a ejecutar el próximo 30 de julio tras una decisión muy meditada. El uruguayo, tras hablar con Hansi Flick, sabía que no iba a tener los minutos necesarios esta temporada y prefirió probar fortuna en uno de los grandes de Inglaterra, dónde optará a ganar todos los títulos. En el futuro se verá si regresa o no, pero tiene pinta de que la despedida será total.

De hecho, Araujo lanzó un mensaje en sus redes sociales para despedirse de la afición y del entorno blaugrana tras sus ocho años en el club. Llegó muy joven y acabó asentándose al primer equipo, dónde logró ser uno de sus capitanes: "Es hora de afrontar un nuevo reto. Después de 8 años, me llevo un montón de recuerdos preciosos, el conocimiento adquirido y, sobre todo, a mucha gente que me ha acompañado en este camino. Siempre os estaré agradecido, Cules", comentó.

Araujo se despide

Araujo se despide / Instagram

Ronald Araujo tuvo que parar la temporada pasada tras cometer un error en un encuentro de Champions ante el Chelsea. La presión ya era muy grande y decidió aislarse durante unas semanas para recuperar el tono con el apoyo del Barça. Al regresar, ya prácticamente no fue titular y todas las partes han decidido que lo mejor para él es buscarse un entorno diferente a pesar de los esfuerzos que ha realizado el central por el Barça. Su sueño era ser el capitán del equipo, como así ha sido.

Noticias relacionadas y más

El Barça tuvo la oportunidad de venderle en enero del 2025 por unos 50 millones de euros a la Juventus, aunque desestimaron la oferta. Decidió renovar y ahora ha tenido que salir hacia una Liga también muy exigente.

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