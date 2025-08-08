El mensaje de apoyo de Xavi a Ter Stegen: "Siempre ejemplar..."

Xavi Hernández ha querido pronunciarse sobre el “caso Ter Stegen” y mostrar todo su respaldo al guardameta alemán. El exentrenador del FC Barcelona, tras su salida en mayo de 2024, mantiene un fuerte vínculo con muchos jugadores de la plantilla y ha destacado el compromiso y la profesionalidad de Ter Stegen incluso en momentos de tensión institucional: "Siempre ejemplar", escribía. Para Xavi, el alemán sigue siendo un pilar fundamental del vestuario y una figura de referencia para los más jóvenes.

El comunicado que Ter Stegen publicó recientemente buscó rebajar la tensión con la directiva. En él, el portero dejó claro que no quiere conflictos y que está dispuesto a colaborar con el club para facilitar el envío de su informe médico a la comisión que debe determinar el tiempo de baja. Este gesto apunta a destrabar un problema burocrático que podría afectar a las inscripciones pendientes del Barça, y refleja su voluntad de priorizar el bien colectivo sobre los intereses personales.

El vestuario le tiende la mano a Ter Stegen

En el vestuario, el apoyo hacia el guardameta es unánime. Durante la gira en Hong Kong, jugadores como Pedri o Frenkie de Jong expresaron públicamente su respaldo, incluso después de que el club decidiera retirarle el brazalete de capitán. Ter Stegen, por su parte, ha optado por un discurso conciliador, buscando que la polémica no afecte al rendimiento del equipo en una temporada ya de por sí exigente.

Xavi y Ter Stegen compartieron vestuario en la etapa final del centrocampista como jugador, y más tarde coincidieron de nuevo cuando el de Terrassa asumió el banquillo culé. Esa doble experiencia, primero como compañeros y después como técnico y portero, ha forjado entre ambos una relación de respeto mutuo. El exentrenador conoce de primera mano el carácter competitivo y la capacidad de liderazgo del alemán, cualidades que ahora, según sus palabras, deben ser valoradas más allá de la capitanía.

La respuesta de Xavi Hernández al comunicado de Ter Stegen / SPORT.es

En un momento en el que las decisiones de la directiva han generado división entre parte de la afición, la figura de Ter Stegen sigue siendo un punto de unión. Para Xavi, que vivió en carne propia las situaciones complicadas dentro del Barça, es una situación complicada, pero aunque esté ya alejado, sigue estando cerca del club de su vida.