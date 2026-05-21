El mensaje de apoyo de Berta Gallardo, novia de Fermín López: "Te quiero y te admiro"

No están siendo días fáciles para Fermín López. El futbolista del FC Barcelona se perderá el Mundial después de lesionarse ante el Real Betis en la penúltima jornada de la Liga. El mediocentro andaluz sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y se vio obligado a pasar por quirófano para recuperarse de la lesión.

El jugador azulgrana deberá estar entre dos y tres meses de baja, un periodo de tiempo en el que se perderá el Mundial, pero la parte positiva es que llegará en plena forma física para arrancar la próxima temporada con el conjunto dirigido por Hansi Flick. El del Campillo ya está completamente centrado en recuperarse y volver a desplegar un gran nivel de juego sobre los terrenos de juego, como ya ha hecho durante esta temporada.

Después de la operación, el '16' del Barça compartió un escrito en su cuenta de Instagram, donde afirmó que "la operación ha ido muy bien y desde ya pensando en volver más fuerte física y mentalmente".

"La vida y el fútbol es cruel cuando menos te lo esperas o mereces, pero hay que aceptar que todo forma parte del camino. Es un momento muy duro para mí y otro reto más en mi carrera que superaré, no tengáis ninguna duda", expuso.

Asimismo, Fermín reconoció que "ahora toca apoyar desde casa a la Selección y a mis compañeros". Por último, sentenció diciendo: "Gracias de corazón a todos por el apoyo y las muestras de cariño".

Fermín López junto a su pareja Berta Gallardo / SPORT.es

El mensaje de Berta Gallardo, al descubierto

El mensaje del futbolista azulgrana no pasó desapercibido y, en pocos minutos, muchos de sus compañeros reaccionaron a la publicación con mensajes de apoyo. Además, la cuenta de la selección española le mandó ánimos: "Ya estamos deseando volver a verte sobre el verde. ¡Mucho ánimo y toda la fuerza del mundo, Fermín!".

Fermín junto a su novia Berta Gallardo / @Bertagallardo

Uno de sus grandes apoyos en su recuperación será su pareja, Berta Gallardo, quien le mandó un emotivo mensaje a través de su cuenta personal de Instagram.

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La creadora de contenido, que cuenta con más de 177 mil seguidores, publicó una fotografía con él en el hospital y escribió el siguiente mensaje: "Te quiero y te admiro con todo mi corazón". Una declaración que demuestra que la relación va viento en popa.