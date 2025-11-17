El menisco, otra plaga en el Barça

Mucho se ha hablado de las lesiones y se ha puesto el foco en la pubalgia, a raíz sobre todo de las molestias sufridas por Lamine Yamal, que a tenor de su nivel, parecen afortunadamente ya superadas. Pero la verdadera 'plaga' esta temporada en cuanto a las lesiones se ubican en la rodilla, y más concretamente, en el menisco. El cartílago en forma de semiluna está haciendo estragos, pues hasta cuatro futbolistas entre el primer equipo del FC Barcelona y del Barça Atlètic han contratiempos. En SPORT repasamos los cuatro casos:

Joan Garcia hizo trabajo de campo en el Tito Vilanova / DAVID BERNABEU

1.- Joan Garcia: a punto para el regreso

Joan Garcia fue el fichaje estrella de este verano y desde el primer momento se le concedió el rol de portero titular del Barça. Todo iba bien, acompañado de muy buenas actuaciones, hasta que el pasado 25 de septiembre, en el Carlos Tartiere de Oviedo, se rompió el menisco interno de la rodilla izquierda en la última acción del partido y el de Sallent tuvo que pasar por el quirófano cuatro días después. Le practicó una astroscopia el doctor Joan Carles Monllau en el Hospital de Barcelona.

Se estableció un período de recuperación de entre 4 y 6 semanas y Joan Garcia está muy cerca de reaparecer. Será tras el parón de selecciones, cuando el Barça reciba el 22 de noviembre al Athletic Club de Bilbao quién sabe si en el primer partido en el Spotify Camp Nou.

2.- Gavi: otra 'piedra' en el camino

No fue la primera vez que el menisco 'se cebaba' con Gavi, pues en la durísima lesión de 2023 que le tuvo un año de baja, el de Los Palacios, además de la rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, sufrió una lesión asociada del menisco externo.

La lesión actual se considera independiente, pues se trata de una rotura radial del menisco medial (interno) de la misma rodilla. Fue en un entrenamiento a finales de agosto, y de nuevo, el doctor Joan Carles Monllau se encargó de la artroscopia para suturar el menisco. El tiempo de baja de cinco meses se cumplirá estrictamente para preservar la salud del bravo centrocampista.

3.- Òscar Gistau: un derbi amargo

A finales de septiembre, Òscar Gistau jugó el derbi contra el Sant Andreu (entró en el minuto 70 y acabó el partido), pero sintió dolor en la rodilla izquierda y las pruebas revelaron una rotura parcial en el menisco interno. Pasó por el quirófano el 7 de octubre, de nuevo con Joan Carles Monllau de cirujano bajo la supervisión de los servicios médicos del club azulgrana.

El tiempo previsto de recuperación se estableció entre 10 y 12 semanas, y se acaba de cumplir el primer mes para el de Salou. El filial de Juliano Belletti también ha perdido a su otro delantero centro, Víctor Barberá, en este caso por una rotura muscular.

4.- Alexis Olmedo: el último en caer

Alexis Olmedo se ha sumado a esta preocupante nómina en los últimos días. El club informó el pasado 1 de noviembre de la lesión del central, intervenido quirúrgicamente este miércoles de una rotura parcial del menisco externo de la rodilla izquierda. Es decir, diagnóstico 'calcado' al de Òscar Gistau, así como el tiempo de baja: entre 10 y 12 semanas.

Fue la cuarta vez que el doctor Joan Carles Monllau se tuvo que poner manos a la obra con un futbolista de los dos principales equipos azulgranas. No son lesiones tan habituales y esta campaña ya llevamos cuatro.