Mendonça, Rigo y el Atlético: Una semifinal de copa que generó ríos de tinta y polémica

Los duelos entre el Barça y el Atlético de Madrid son muy ricos en anécdotas e historias. Si nos centramos en partidos entre colchoneros y culés en las semifinales de la copa tenemos que viajar hacia finales de la década de los 60 para revivir unos enfrentamientos con mucha miga.

Temporada 1967-68. El Real Madrid ha conquistado su séptima liga en los últimos ocho años y la Copa del Generalísimo es la tabla de salvación de un Barça sumido en las dudas.

Salvador Artigas ha logrado en su primera temporada luchar hasta el final por la liga pero quedar a solo tres puntos de los blancos no es un consuelo para la afición culé si no hay un título que celebrar.

Eran tiempos en los que tras dilucidarse la liga, la temporada concluía con las eliminatorias coperas.

El Barça superó con autoridad al Sporting de Gijón, Real Sociedad y Athletic Club pero para acceder a la final había que superar a todo un hueso. Era el Atlético de Madrid de Ufarte, Gárate, Adelardo, Collar y Luis Aragonés, un equipo que había ganado la liga con el exblaugrana Mingo Balmanya dos años antes y que disponía de un estilo de juego basado en el contragolpe.

Salvador Artigas era conocido como Míster KO / FCB

En el partido de ida disputado en el Metropolitano, los colchoneros vencieron con un solitario gol de Luis Aragonés. Antes de ser el sabio de Hortaleza un mito de los banquillos, Luis fue un excelente centrocampista.

El Barça se planteó la vuelta en el Camp Nou con la idea de remontar este gol pero el partido arrancó con un gol de Adelardo que complicó el panorama. Parecía que el equipo madrileño tenía un pie y medio en la final pero una jugada lo cambió todo.

Minuto 66 de partido. Un ex jugador del Atlético protagoniza una acción que va a dar mucho que hablar y que encenderá los ánimos de los medios madrileños.

Jorge Mendonça cae dentro del área y el árbitro Antonio Rigo Sureda indica penalti. Los jugadores atléticos protestan de lo lindo y a raíz de esta jugada polémica se crea una campaña contra el colegiado balear.

El hecho de que fuera el árbitro que dirigió los dos partidos de la semifinal y posteriormente de la final generó ríos de tinta sobre una supuesta connivencia Barça-Rigo.

Mendonça fue objeto de un penalti claro que curiosamente generó mucha polémica / Revista Barça

Lo más curioso del caso es que la Revista Barça mostró una fotografía en la que se comprueba como Mendonça fue objeto de penalti por triplicado.

Al delantero angoleño le derribó el portero poniendo la mano en su rodilla, el defensa con una zancadilla clara a su pierna izquierda y a la vez lo desequilibró con el brazo.

De manera increíble esta jugada incendió a la prensa de la capital para calentar la final Barça-Madrid.Y es que a raíz de este penalti transformado por Fusté, el Barça logró el pase a la final con dos goles de Zaldúa.

El Barça logró en Chamartín imponerse al Real Madrid con un cómico gol en propia portería de Zunzunegui. El encuentro pasó a la historia por la reacción violenta de la afición madridista que empezó a lanzar botellas al campo.

Las pancartas en contra de Rigo fueron vergonzosas / Archivo

Los aficionados blancos protestaban de manera muy ruidosa considerando que Rigo les había perjudicado. El clima hostil hacia el árbitro balear se inició días antes y tuvo una puesta en escena práctica con pancartas muy curiosas: "Rigo y la Federación quieren al Barça campeón" o "Catalanes, al Atlétic les disteis la paliza pero al Real Madrid ni con Rigo se la daréis".

Este ambiente provocaba incredulidad en el bando blaugrana que arrastraba décadas de persecución del franquismo y de favoritismo hacia el conjunto blanco.

La sensación en el barcelonismo era que el poder blanco era insaciable y no permitía que nadie pudiera discutir la hegemonía del Real Madrid en un país que seguía con un contexto político de dictadura sin fisuras.

La final de las botellas estuvo acompañada de toxicidad antes y después del partido / Archivo

Una de las portadas que retratan lo que Guardiola calificaría años después como la central lechera fue la portada de Marca que tras la victoria del Barça tituló "Rigo, campeón".

El Real Madrid arrasaba en la liga y no supo encajar una derrota en su estadio creando un clima hostil que podría asimilarse a la actual campaña asociada al caso Negreira.

Mendonça y Rigo fueron dos de los protagonistas curiosos de esta Copa del Generalísimo que acabó en las vitrinas del Barça. A Mendonça le podríamos dedicar bastantes capítulos ya que el angoleño llegó al Barça con problemas de rodilla, no solía utilizar medias ni calcetines y su adhesión a los Testigos de Jehová causó sensación en la época.

Años después el delantero africano confesó que el presidente Narcís de Carreras prohibió al entrenador Artigas que lo alineara a causa de ello pero que él nunca renunció a sus creencias asegurando que "ser Testigo de Jehová es lo mejor que me ha pasado en mi vida". En su etapa de blaugrana Mendonça marcó 16 goles en los 46 partidos oficiales que jugó con el Barça. Sus mejores tardes de fútbol las había exhibido en el Atlético de Madrid.