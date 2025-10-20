Mendilibar, del barro a la Champions

La historia de José Luis Mendilibar es digna de una película de Hollywood. El técnico de Zaldívar, habituado a ser un entrenador que lucha por la permanencia en Primera, se ha convertido en todo un mito en Grecia gracias a la conquista de la Conference en 2024. Ahora, 'Mendi' afronta un nuevo desafío con la participación de 'su' Olympiacos en la lujosa y cada vez más exclusiva Champions.

El fichaje del preparador español por el club del Pireo en febrero de 2024 sorprendió a todos. "Yo ya pensaba que no iba a salir nunca, siempre me retraía el tema del idioma, pero tengo que reconocer que me encuentro feliz", explicó el técnico de 64 años a 'Relevo'. Solo tres meses después de su aterrizaje en tierras helenas se clasificó para la final de la Conference tras dejar por el camino a clubes con mayores aspiraciones, como el Fenerbahce o el Aston Villa.

Olympiacos jugaba el partido más importante de su historia en Atenas, en el campo de uno de sus máximos rivales, el AEK. Delante esperaba la Fiorentina, subcampeona de la anterior edición y con la vitola de favorita. "Sabemos lo duro que va a ser ante un equipo italiano que compite entre los mejores", desvelaba 'Mendi' antes del duelo. El partido no tuvo dueño ni goles. La final se encaminaba a los penaltis cuando apareció la estrella de Olympiacos en el minuto 116. El Kaabi, autor de once goles en nueve encuentros de Conference, coronó a Mendilibar que, en solo unos meses, logró algo que no había hecho nadie: conquistar un título europeo con un equipo griego.

El júbilo se apoderó del Pireo, donde el entrenador vasco ya es un Dios. "No puede dar dos pasos por la calle sin hacerse una foto y es respetado por todos los atenienses, sean del equipo que sean, lo cual es mucho en este país tan pasional", apunta su entorno a 'Marca'. Asimismo, el Mendilibar entrenador también ha cambiado a raíz de esta 'exótica' experiencia. "Siempre entrené para sobrevivir y evitar el descenso. Pero en Olympiacos me he dado cuenta de que hay un fútbol diferente, hay que ganar partidos para ganar el campeonato. Eso me ha hecho cambiar", explicó 'Mendi' en el canal oficial del club.

En solo un año y medio, ha ganado tres títulos que le han garantizado su continuidad hasta 2026. "¡Seguimos juntos para lograr éxitos mayores!", comentó el polémico Marinakis, dueño de Olympiacos o Nottingham Forest. Además de la recordada Conference, Mendilibar ganó el doblete el año pasado, con el que garantizaba la presencia de los griegos en la Champions y terminaba con una sequía de cinco años sin lograr la liga, demasiados para el club más grande del país.

Para llegar hasta la mejor competición de clubes del mundo, Mendilibar ha recorrido un largo y trabado camino que empezó en 1994 en el Arratia, en la Territorial Preferente del País Vasco. Su meteórica ascensión le llevó a la cantera del Athletic, donde estuvo cinco años antes de pasar por clubes de Segunda B como el Aurrera Vitoria o el Lanzarote.

Su primera gran noche

Tras estas dos etapas en la categoría de bronce, Mendilibar se consolidó en el fútbol profesional, donde pasó por equipos como Eibar, al que considera "el club de su vida", Athletic, Valladolid, Osasuna, Levante y Alavés. Más allá de un título de Segunda con los vallisoletanos en 2007, con todos ellos se quedó lejos de tocar metal, hasta que apareció el Sevilla en marzo de 2023, al que aterrizó como un parche para librar el descenso. No solo lo logró, sino que alzó al cielo de Budapest la séptima Europa League de la historia de los hispalenses, su primer gran entorchado como entrenador.

Su rival en aquella final, la Roma de José Mourinho, que se rindió ante él. "Tácticamente, es un honor jugar frente a Mendilibar, porque representa a ese grupo de entrenadores con trabajos enormes en clubes más pequeños sin posibilidad de ganar títulos". A pesar de hacer historia, su época en Nervión solo duró ocho meses, pues fue destituido en octubre. Aun así, Mendilibar ha dejado una huella para toda la vida en el lado rojiblanco de Sevilla, donde, al igual que en El Pireo, su nombre será recordado para siempre.