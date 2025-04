Mendes viaja a Barcelona para hablar de Ansu

Ansu Fati volvió a ser titular después de muchísimo tiempo vestido con la camiseta del Barça y ante el Mallorca. Fue en Montjuïc, un estadio cuya afición mostró su cariño hacia el canterano, que está viviendo una temporada en la que su protagonismo ha decaído muchísimo. De hecho, Flick le dejó claro desde el inicio que todos los minutos debería ganárselos. Que lo del '10' a la espalda está bien, pero que esto va de rendimiento. A diario. En cada entrenamiento.

El episodio vivido por Ansu ante el Celta, rebotándose en el banquillo al comprobar que ya no saldría porque el técnico había agotado los cambios, no gustó en el cuerpo técnico. De todas formas, siempre ejerciendo con mano izquierda, optó por darle la titularidad al siguiente partido. En la rueda de prensa previa al encuentro ante los baleares, Flick dejó claro que no iba a tolerar más salidas de tono, pero también que, si querían jugar, lo demostrarsen cuando saltaban al césped. Por eso jugó.

El resultado fue ver a un Ansu Fati motivado, dinámico, que se relacionó bien con sus compañeros y al que solo le faltó mayor frescura y determinación a la hora de definir. Estuvo cerca del gol. Si es el inicio de alguna cosa o, como ha sucedido otras veces, su partido será anecdótico lo dirá el tiempo.

Mendes, en Barcelona

Lo que tiene claro su agente, Jorge Mendes, es que toca hablar con el Barça. 'Jijantes' ha revelado que el portugués llegará este miércoles a Barcelona para reunirse con el club blaugrana. En el orden del día del encuentro, sobre todo, la figura de Ansu Fati, según informa el mismo canal de comunicación. Obviamente, Mendes tiene a otros clientes en el club, por lo que será fácil que también se hable de ellos.

Ansu, en un lance del partido ante el Mallorca / Javi Ferrándiz

En ese sentido, la renovación de Lamine Yamal está encima de la mesa y avanzada. Además, los cambios normativos en LaLiga permitirán agilizar el proceso para asegurarse la continuidad del canterano.