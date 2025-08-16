Mendes, al rescate del Barça: sin el agente el club no habría podido inscribir

El todopoderoso agente, Jorge Mendes, mantiene una excelente relación con la cúpula del Barça. Y ya forma parte claramente de la estrategia de planificación del club. Mendes consiguió cerrar la inesperada operación de venta del 50 por ciento de los derechos de Trincao al Sporting de Lisboa afianzando las inscripciones del club blaugrana. El representante ha generado casi 30 millones de fair-play en estas últimas semanas para el Barça y sin sus gestiones habría resultado imposible dar dorsal a los fichajes.

Mendes no ha conseguido incorporar al Barça alguna de sus estrellas este verano a pesar de que sí llegó a un acuerdo para renovar a largo plazo a Lamine Yamal. El portugués quiso colocar al lateral Denzel Dumfries, del Inter, pero la situación económica del Barça hizo imposible el pago de 25 millones de su cláusula de salida, pero el club le tuvo muy en cuenta. Y es que el agente portugués ha realizado varios favores al club blaugrana.

El primero fue la salida de Ansu Fati, conseguida en tiempo récord para que el futbolista pudiese residir en Mónaco antes del 30 de junio, fecha clave para poder tributar en ese país. El club consiguió ahorrarse más del 60 por ciento del salario del futbolista a la espera de que triunfe y pueda salir traspasado el próximo verano.

Otra de las operaciones sorprendentes fue la venta de Pau Víctor al Sporting Braga por 12 millones de euros, más tres en variables. Mendes gestionó toda la operación hasta que el delantero dio el OK, ya que no le representa. Su intemerdiación fue decisiva para firmar el traspaso más alto de este verano en el club blaugrana.

La última sorpresa fue la de Trincao. Mendes había asegurado al Barça a principios de verano que el club iba a sacar tajada con el portugués. Su idea ere venderle a la Premier, pero la falta de ofertas altas y la duda del jugador en volver a Inglaterra echaron atrás cualquier traspaso. Mendes, finalmente, ideó la venta del cincuenta por ciento de los derechos del portugués por 11 millones de euros. El Barça podría haber sacado mucho más en el futuro, pero las circunstancias aprietan y no hubo más remedio que firmar esta última palanca.

Durante el verano, Mendes ha propuesto otras salidas que no han llegado a cumplirse. Trajo una oferta del Wolverhampton por Gerard Martín, que superaba los 10 millones de euros, pero el jugador no quiso moverse mientras que el Barça sí estaba dispuesto a traspasar. Habrá que ver si de aquí al 31 de agosto, Mendes no se saca de la chistera otra venta inesperada que acabaría por solventar todos los problemas de límite salarial del club blaugrana.