Mendes llega a Barcelona para reunirse con Deco y Echevarría

Jorge Mendes aterrizó este miércoles en Barcelona pasadas las nueve de la noche. El agente portugués se desplazó a la capital catalana para asistir a la presentación de Karim Adeyemi, prevista para este jueves al mediodía en las instalaciones del Spotify Camp Nou. Después de abandonar el aeropuerto, Mendes se dirigió a un hotel de la ciudad, donde se encontró con Deco, director deportivo del FC Barcelona, y Alejandro Echevarría. La relación entre los responsables del club y el representante es excelente. Mendes, además, gestiona la carrera de varios jugadores de la plantilla de Hansi Flick.

¡Jorge Mendes aterriza en Barcelona! / SPORT

Los tres cenaron en la víspera de la presentación de Adeyemi, que este jueves se vestirá de largo como nuevo futbolista blaugrana. Su fichaje se cerró con una gran discreción y cogió por sorpresa al entorno del club, ya que su nombre no había aparecido entre los principales objetivos del Barça. La operación resultó todavía más inesperada después de la incorporación de Anthony Gordon. El extremo inglés parecía no figurar entre las prioridades, pues la intención del club era reforzar la posición de delantero centro. Tampoco parecía que el Barça buscara dos extremos, especialmente porque Gordon y Adeyemi pueden actuar en una zona en la que Raphinha parte con un papel protagonista. Finalmente llegaron los dos, uno de ellos representado por Mendes.

Karim Adeyemi, a su llegada a Barcelona / Valentí Enrich

La presencia del agente portugués en Barcelona, sin embargo, no debe interpretarse únicamente en clave Adeyemi. Sobre la mesa existen otras carpetas pendientes. Una de ellas es el futuro de Marc Casadó, con quien el club pretende consensuar una posible salida. Cualquier decisión deberá contar con la aprobación del centrocampista. También continúa abierto el caso de João Cancelo. El lateral sigue pendiente de desvincularse del Al Hilal para poder firmar definitivamente por el Barça. Mendes representa igualmente a Alejandro Balde y Héctor Fort, aunque sus situaciones no requieren, por el momento, una resolución tan inmediata.