Memphis: "Simeone quiere que me sienta como en casa"

Memphis Depay se decantó por el Atlético de Madrid "porque es un club muy grande, su estadio me impresionó" Sobre la comparación con Diego Costa dijo que "somos diferentes", si bien le gustó "porque tenía mucha lucha"

Memphis Depay fue presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid, por el que ha firmado hasta 2025, y se mostró encantado de defender la camiseta del conjunto rojiblanco. Memphis ya ha tenido la primera toma de contacto con el Cholo Simeone y confía estar a la altura del nuevo reto.

Sobre su primera conversación con Simeone desveló que "hablamos de cómo me siento,quiere que me sienta en casa y me adapte cuanto antes al equipo. Esto me hace ilusión. A éñ se le conoce por su pasión por el club y quiere que esté rápido. Me conoce bien por mi tiempo en el Barça y el Lyon, ya le gustaba ya en Lyon y quiere que pille esa forma. Será un desafío para mí".

Entre los motivos por los que se decantó por el Atlético citó la atmósfera del Metropolitano y el peso de la entidad. "Tuve la experiencia de jugar contra ellos el año pasado y me impresionó el nuevo estadio, la intensidad con que se juega aquí y el espíritu luchador. Nosotros lo pasamos muy mal, perdimos el partido. Es un club muy grande, con una historia impresionante, un buen equipo, con jugadores muy buenos de los que he escuchado grandes historias".

Memphis fue presentado con el Alético | EFE

Memphis añadió que había detectado un gran interés por parte de la entidad y ello ayudó a decantar la balanza. "El consejo de administración me dio la impresión que quería que estuviera aquí para ayudar al equipo y fue de lo más importante".

Del Atlético conoce a Griezmann, con quien coincidió en el Barça, y el galó le habló maravillas de su nuevo club. "Hablé con Griezmann antes de venir y ya me dijo que la gente era muy agradable. El recibimiento no ha sido una sorpresa, es esperaba. Me he unido a ellos, me dieron la bienvenida, con los brazos abiertos. Todo fue cómodo, el estadio es maravilloso y tengo ganas de jugar ante esta afición".

El nuevo Diego Costa

Diego Pablo Simeone lo comparó con Diego Costa, algo que Memphis compartió solo en cierta medida: "No lo sé, todo el mundo tiene opiniones diferentes.Él es un gran jugador, tuvo mucho éxito aquí y en otros clubs. Somos diferentes, no me gusta mucho que me comparen porque cada uno tiene el derecho a ser su propio jugador. Es cierto que tenía mucha lucha, quería llegar lejos y en este sentido es una buena comparación".

El neerlandés está preparado para adaptarse al estilo Simeone y reivindicó que es un futbolista que también defiende y que "así se puede ver en las estadísticas de después de los partidos, trabajo para el equipo. No creo que sea un problema en absoluto. Me adaptaré al nuevo estilo".

Memphis llega con la presión de marcar goles, si bien matizó que "no me gusta decir números determinados, aunque los tengo en la cabeza. Lo más importante, es dar un impulso al equipo. Los goles llegarán. El fútbol es más que goles, me encanta dar asistencias. Se espera que marque goles, pero jugadores creativos como soy yo, nos gusta generar oportunidades y es un factor del juego. A fin de cuentas también debo marcar mis goles".

De su posición en el campo, el futbolista apuntó que "he jugado también de centrocampista, en la selección o el Lyon, depende. Me gusta tener un poco de libertad en el centro para tener la pelota y crear espacios para los demás. El tiempo mostrará como será mi experiencia aquí, necesito adaptarme a lo que quiere el míster".

Cerezo y el derbi copero

Por su parte, el presidente, Enrique Cerezo, le dio la bienvenida y destacó que se trata de un jugador "con gran experiencia en el fútbol europeo, de enorme calidad y talento como ha mostrado en todos los clubs en que ha estado".

Cerezo cree que "aportará mayor competividad, tiene olfato goleador y nos ayudará con el objetivo de lograr las plazas que dan acceso a la Champions, así como llegar lo más lejos posible en la Copa del Rey, una competición que nos ilusiona y ni que decir tiene el rival que nos ha tocado (Real Madrid)".