Memphis ya ha decidido dejar el Barça

El futbolista habría dado el visto bueno a su salida durante el mercado de invierno El Atlético es el equipo mejor situado, pero aún no hay acuerdo con el Barça

Memphis Depay habría tomado la firme decisión de abandonar el Barça durante el mercado de invierno. El futbolista holandés no está pasando por su mejor momento en el Camp Nou y entiende que ha llegado el momento de buscar una salida con la que seguir su carrera con otra camiseta, según apunta en su cuenta de Twitter el periodista Fabrizio Romano.

Barça y Atlético, el club que más interesado se ha mostrado en el futbolista, siguen con las negociaciones abiertas, aunque no hay acuerdo entre las partes. De hecho, se ha planteado un intercambio de cromos entre las dos partes, pero, más allá de Memphis, no coinciden en el segundo jugador. Por parte de los colchoneros, han ofrecido a Lemar, pero la dirección deportiva blaugrana quiere a Carrasco.

Understand Memphis Depay will leave Barcelona in January transfer window. The decision has been made, he’ll try new experience if all goes to plan. 🚨🔵🔴 #FCB



Negotiations with Atlético Madrid are ongoing. Memphis, open to join Atléti — still not agreed between all parties. pic.twitter.com/ZexqqrFRuT