El día que Memphis 'fichó' a Drake para el Barça

El pasado agosto, Drake compartió una imagen con una camiseta del Barça y el azulgrana reaccionó en las redes "Un momento... ¿Acabamos de fichar a Drake?", escribió Memphis en su cuenta de Twitter

Drake sorprendió a sus seguidores con una imagen colgada en redes. El rapero canadiense, uno de los más famosos del mundo, es un gran aficionado al fútbol. De hecho, en su cuenta de Instagram tiene un sinfín de imágenes con equipaciones de equipos europeos y con jugadores de las grandes ligas; equipos como Chelsea, Man United, Liverpool, Arsenal, City, Barcelona, Real Madrid, Bayern o Dortmund, entre otros.

El rapero se enfundó la equipación del FC Barcelona el pasado agosto y ahora, el club lucirá su emblema en el clásico. El cantante sorprendió con una foto en su cuenta de Instagram posando con una camiseta azulgrana. Y de hecho, tras ver la publicación de Drake en las redes, Memphis Depay se hizo eco de la foto del rapero vestido con la equipación del Barça y reaccionó con asombro: "Un momento... ¿Acabamos de fichar a Drake?", escribió en su cuenta de Twitter, adjuntando la foto del artista con la camiseta culé.

Hold up… @FCBarcelona

Did we just signed @Drake ?🔥🔥🔥 pic.twitter.com/SYd2oNejlu