Melanie, madre de Marcus Rashford: "Les decía a mis hijos que ya había comido cuando en realidad no tenía nada que comer"

Marcus Rashford se formó en la cantera del Manchester United, y en poco tiempo se convirtió en una de las grandes promesas ofensivas del club. En julio del año pasado fue cedido al FC Barcelona hasta junio de esta temporada, en un acuerdo que incluye opción de compra.

Más allá del fútbol, su historia está marcada por su infancia. El británico creció en Wythenshawe, al sur de Manchester, en una familia humilde en la que el dinero nunca alcanzaba. Su madre, Melanie Maynard, criaba sola a cuatro hijos y trabajaba en varios empleos para poder sacar adelante el hogar.

Desde muy pequeño, Rashford dependía de los clubes de desayuno y de las comidas gratuitas en el colegio para poder alimentarse. Aquello formaba parte de su rutina diaria, aunque no siempre fue fácil de llevar, ya que llegó a sufrir burlas por ello, algo que le marcó su infancia.

Su madre recordó aquellos años con un relato muy duro: "Solía decirles a los niños a veces que ya había comido porque ellos me decían: '¿Ya comiste el tuyo?' y yo respondía: 'Sí', pero no tenía nada que comer. Solo estaba haciendo lo mejor para sobrevivir. Ahora Marcus me ha proporcionado un hogar y a veces me siento en mi habitación y solo lloro. Piensas en de dónde has venido hasta dónde estás ahora".

Rashford ha explicado en varias ocasiones que vivir así le dejó una huella emocional profunda. "Sabía lo que era sentir ese miedo. Sabía cómo se veía el miedo en mi madre. No quería eso para ningún niño ni para ningún padre", confesó en una entrevista con 'The Guardian'.

Durante la pandemia, ese recuerdo volvió con fuerza: "Me preocupaba por los niños como yo si las escuelas cerraban como parte del confinamiento nacional. Sin el desayuno escolar y las comidas gratuitas, no tenía casi nada. ¿Qué habríamos hecho mi madre y yo?", declaró.

Ese compromiso lo llevó a implicarse directamente con organizaciones como FareShare, ayudando a distribuir comida a familias vulnerables. También impulsó campañas para mantener las ayudas alimentarias durante las vacaciones escolares y presionó al Gobierno británico para ampliar estas medidas.

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Para Rashford, su madre siempre ha sido el pilar de su vida, y lo dejó claro: "Ella lo es todo. Cada cualidad positiva que ves en mí es suya. Fuerte, protectora e invencible".