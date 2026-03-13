Los mejores restaurantes más cerca del Camp Nou, al descubierto

No hay nada mejor que disfrutar de una buena previa antes de ver un partido del FC Barcelona. Algunos prefieren compartirla con amigos, mientras que otros la viven en familia. Y cuando el encuentro es a las 16:15 o a las 21:00 horas, esto se convierte en la ocasión perfecta para calentar motores.

Por eso, siempre es crucial conocer los mejores restaurantes cercanos al Spotify Camp Nou. Este domingo es una excelente oportunidad para disfrutar de uno de ellos antes de ejercer tu voto en las elecciones, y luego disfrutar de un apasionante Barça-Sevilla en el feudo culé.

Desde 'El Periódico' han compartido una lista con cinco establecimientos gastronómicos que son ideales para disfrutar de una buena previa.

Don Giovanni

El primero de ellos es el restaurante Don Giovanni, que ofrece una experiencia culinaria única, elaborada por el prestigioso chef Andrea Tumbarello, quien combina lo mejor de los productos, desde las pastas y pizzas, hasta una amplia selección de embutidos, quesos y vinos de la mejor calidad. La carta cuenta con casi 70 platos.

Una imagen de un plato de espaguetis / Archivo

Can Fusté

Es uno de los establecimientos más emblemáticos de la Ciudad Condal, donde se respira cocina de mercado, fusionando tradición y frescura. Los platos están elaborados al 100% con productos de temporada de la mejor calidad y ofrece desde entrantes, arroces, pescados, mariscos, carnes hasta sus tradicionales postres.

Un plato del restaurante Can Fusté / Archivo

Maymanta

Una elección atrevida, pero que nunca falla. La propuesta gastronómica de Maymanta fusiona sabores peruanos y mediterráneos con productos de alta calidad originarios de Perú y de cercanía.

El arroz de pato de Maymanta / Jordi Otix

Leña

Un clásico: el restaurante del reputado Dani García. El local ofrece una experiencia de alta cocina basada en brasas, humo y rehenes, destacando por cortes de carne premium como el tomahawk y porterhouse, entrantes a la parrilla, y tampoco puedes irte sin probar sus cócteles de autor.

Un plato del restaurante Leña / Archivo

Bar Estadio

Una de las opciones más rentables, gracias a su menú increíblemente competitivo en cuanto a calidad-precio. Ofrece cuatro opciones de primero y una variedad similar de segundos, además de incluir bebida y postre.