Los mejores momentos del Barça en Montjuïc

Este sábado a las 16:15 horas, el FC Barcelona regresa a su casa. Después de más de dos años y medio, los azulgranas retornan al templo azulgrana y se despiden de Montjuïc, donde han construido momentos mágicos que perdurarán en el recuerdo de los culers. En SPORT escogemos seis instantes en los que el Estadi Olímpic Lluís Companys vibró como en las grandes noches del Spotify Camp Nou.

En la 'montaña mágica', el Barça ha disputado 60 partidos, con un balance de 45 victorias, cinco empates y nueve derrotas. El conjunto todavía de Xavi Hernández, que 'estrenó' el recinto, vivió unos días de ensueño entre el 16 y el 19 de septiembre de 2023, en los que se vislumbraba la posibilidad de repetir título de liga tras el cosechado la temporada anterior y, por qué no, volver a reinar en la Champions casi una década después.

En la competición doméstica, los azulgranas arrollaron al Real Betis por 5-0 en un encuentro donde todo salió a pedir de boca. Los dos Joaos, Félix y Cancelo, se estrenaron como goleadores con la camiseta del Barça, mientras que Ferran marcó el primer gol de falta de un jugador del club tras dos años (el último había sido Messi en 2021).

Además, solo tres días después, el FC Barcelona repitió 'manita', esta vez en Champions contra el Amberes, partido en el que Joao Félix anotó un doblete. Montjuïc se ilusionó con el equipo dirigido por el técnico de Terrassa, que alabó a los suyos: "Estamos en el mejor momento desde que soy técnico del Barça". Sin embargo, el curso finalizó de la peor manera posible, con el Barça fuera de la pelea por todos los títulos.

Lamine Yamal celebra su primer doblete con el primer equipo del Barça / EFE

Aun así, esa temporada empezó a hacerse un hueco en el primer equipo Lamine Yamal. Pese a que el primer tanto del futbolista de Rocafonda con la camiseta azulgrana fue en Granada, nunca olvidará su partido en Montjuïc el 11 de febrero de 2024, también ante los nazaríes en un empate a tres. Ese día, la estrella del Barça marcó su primer gol en la ciudad de Barcelona, además de su primer doblete con el primer equipo.

No obstante, la campaña que más alegrías brindó al equipo catalán en el Estadi Olímpic fue la 2024/25. El 24 de agosto de 2024 se produjo el debut de Hansi Flick como entrenador del Barça en partido oficial en la victoria por 2-1 ante el Athletic Club. Sin embargo, su estreno en casa tuvo lugar unos días antes en el Trofeu Joan Gamper, de infausto recuerdo para los culers, pues los azulgranas cayeron por 0-3 contra el Mónaco.

Asimismo, Montjuïc también ha sido testigo de grandes noches europeas. En la 'montaña mágica', el Barça se ha vuelto a ilusionar con la Champions, después de años de penurias. El 23 de octubre de 2024, los catalanes dieron un golpe sobre la mesa al ganar por 4-1 al Bayern de Múnich, su quebradero de cabeza en Europa en el último lustro. Ese partido, además, supuso la irrupción de Raphinha, que anotó un hat-trick en el mejor año de su carrera deportiva.

Raphinha celebra su segundo gol contra el Real Madrid durante el clásico en Montjuïc la temporada pasada / EFE

Los dos últimos momentos mágicos en Montjuïc sucedieron este 2025, a finales de la pasada temporada. El 11 de mayo de 2025, los pupilos de Flick sentenciaron el título de liga tras imponerse por 4-3 al Real Madrid en un clásico trepidante. Los blancos se pusieron dos goles por delante, pero el Barça le dio la vuelta en 25 minutos, en los que marcaron cuatro tantos. La victoria no solo aseguró el campeonato, sino que también fue el golpe definitivo al conjunto capitalino, al que le ganaron los cuatro encuentros.

El broche final en el Estadi Olímpic tuvo lugar el 18 de mayo de 2025. Aunque el Barça perdió 2-3 contra el Villarreal, el resultado ese día fue lo de menos. Los azulgranas recibieron el título de liga delante de 55.000 espectadores en Montjuïc, seguramente en la noche más mágica en los dos años y medio del FC Barcelona fuera del Camp Nou.

Ahora es momento de volver a casa para vivir nuevos milagros. Sin embargo, los culers siempre guardarán un recuerdo en su corazón para el Estadi Olímpic, ese lugar donde el Barça volvió a ilusionarse en Europa, ese lugar donde crecieron los jóvenes de La Masia hasta convertirse en estrellas, ese lugar donde Lamine Yamal cogió el testigo de Messi para empezar a construir su propio legado.