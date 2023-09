Las mejores frases de Xavi Hernández

El técnico atendió a la prensa en la previa del Barça - Sevilla de Liga Xavi recordó que, ganando en Montjuïc, dormirán líderes

Xavi Hernández atendió a la prensa antes de que el Barça se mida este viernes al Sevilla en Montjuïc. El técnico analizó el momento por el que atraviesa el equipo, que empató en Mallorca, pero venía de remontar ante el Celta y había ganado con sendos 5-0 a Betis y Amberes.

Llamada a la afición

"Son un rival rocoso, fuerte físicamente, que tiene las cosas muy claras desde que está Mendilibar al cargo, con un fútbol directo, vertical. Jugamosen casa y necesitamos a la afición y volver a las buenas sensaciones en cuanto a juego y victoria".

Proteger a Lamine Yamal

Tiene 16 años y se nota en muchos movimientos de los partidos. El fútbol no solo se juega con el balón, también cuando no lo tienes. Por eso hay que protegerle a nivel físico, está en edad de formación, una edad muy importante,. En cuanto al tema mental y de gestionar las emociones no veo ningún problema, es un chico feliz, un buen chico, le gusta el fútbol, está disfrutando y lo lleva muy bien, con una naturalidad muy grande, con eso no habrá problema".

Goles encajados

"Hay que estar más concentados. La mayoría de gente dice que nos cuesta generar con una defensa de cinco, pero generamos seis ocasiones clarísimas.. El fallo fue en la cuestión defensiva, en la presión tras perdida, hay que estar más concentrados, el año pasado estuvimos brillantes y este año no tanto. Hay que mantener el nivel defensivo de la pasada temporada para ganar títulos".

Lamine Yamal, ante Jaume Costa | Javi Ferrándiz

Messi y Lamine

"La gestión de Rijkaard con Lamine es un buen ejemplo. Tenemos que hilar muy fino con Lamine, con los minutos, con la carga física, tiene 16 años acabados de cumplir. Tiene que ir con cautela y nos puede ayudar en muchas situaciones y partidos de la temporada".

La cesión de Èric Garcia

"Estamos muy contentos con Èric, muy satisfechos de que juegue y ayer encima congol. Lo que está haciendo el Girona tiene mucho mérito, pero no es ninguna sorpresa, llevan muchos años haciendo las cosas bien, bajaron y siguieron con la misma gente, no titubearon. No es casualidad".

Las rotaciones

"Analizamos el tema físico y estamos viendo cuántos equipos de Europa caen lesionados. Hay que proteger a los futbolistas. Las rotaciones son necesarias para que todo el mundo se sienta partícipe e importante. Son súper necesarias. No empatas en Mallorca por las rotaciones".

Xavi, en las oficinas del Barça | SPORT.es

Madrid TV

"No voy a opinar de Real Madrid TV. ¿Qué voy a decir? Nosotros somos el Barça, no tengo opinión".

El caso Negreira

"Del caso Negreira, la semana que viene habrá otra noticia y la siguiente también. Nunca he tenido la sensación de que los árbitros nos han beneficiado. El mes que viene habrá otra noticia".