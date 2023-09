Las mejores frases de la rueda de prensa de Xavi Hernández

El técnico de Terrassa tiene claro que esta temporada su equipo debe competir y obtener resultados en Europa Ve ilusión en sus jugadores y está seguro de que se han olvidado decepciones como las de Roma o Liverpool

El Barça debuta mañana en la Champions en Montjuïc contra el Amberes. Lo hace con un primer reto de superar la primera fase de la competición, algo que no ha logrado en las dos últimas ediciones. Con la plantilla actual, incluso pueden aspirar a objetivos mucho más ambiciosos.

Xavi Hernández ha dirigido esta mañana la última sesión antes del estreno y ha facilitado la lista de convocados, en la que todavía no está Ronald Araujo. El uruguayo podría volver a una convocatoria el sábado ante el Celta. El técnico de Terrassa, posteriormente, ha comparecido en rueda de prensa y éstas son sus mejores frases.

El reto de la Champions

Es una ilusión estar en esta competición y es el momnento de dar un paso adelante en competicion europea y creer para volver a ser grandes en Europa. Llegamos en un buen momento de forma

Un proceso

No nos podemos obsesionar, lo que tenemos que hacer es trasladar el juego que hacemos a la Champions, este es el camino. Es un proceso. El primer año no nos daba para competir, el año pasado competimos pero no llegaron los resultados, este año podemos competir y tienen que llegar los resultados. Tenemos una plantilla para competir en Europa, pero hay que demostrarlo

Objetivo

Ahora, pasar de grupo y después ya veremos. Llevamos dos años sin hacerlo

Van Bommel

Tengo un gran recuerdo suyo, como compañero y como rival. Era fuerte, con llegada y con gol. Creo que está haciendo un gran trabajo en el Amberes. Es un rival muy dinámico, destacaría las bandas. Atrás mezclan juventud con veteranía, tienen muy buen portero.

La competencia

Ojalá tenga este problema siempre. Es difícil para mí hacer el once, pero ya he dicho muchas veces que es igual de importante el que sale que el que entra después. Están todos muy enchufados

Ferran Torres

Necesitaba hacer una buena pretemporada y él estaba seguro de que podía dar mucho y que lo demostraría. Le hemos dado ese tiempo. No nos ha sorprendido porque lo veo entrenar. El trabajo siempre lo ha tenido y siempre ha sido un ejemplo

Araujo

Podríamos haber reforzado, pero hemos hablado y creemos que no vale la pena. El sábado estará. Tiene esta semana para ponerse a tope

Prestigio europeo

No creo que la hayamos perdido. Cuando fuimos al campo del Bayern o del Inter noté que nos tenían respeto. Todo el mundo ve que el Barça es fuerte, que ganó la Liga el año pasado, pero es cierto que hay que dar un paso adelante

Joao Félix

Sin actitud en el Barça no podría estar. La actitud de Joao Félix es positiva, como la de todos, con ganas de ayudar al equipo

Pedri

Tiene buenas sensaciones, pero no puedo dar una fecha. Lo importante es que se recupere bien

Un ejemplo

A nivel de gestión de grupo del entrenador que más he aprendido es de Luis Aragonés

Bloqueo

Viendo las caras de los futbolistas, la alegría, la ilusión de todos creo que está olvidado y superado lo que pasó en Roma, Liverpool...

Lamine y Balde

Sé que sus renovaciones están encaminadas y pronto habrán noticias