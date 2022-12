Las mejores frases de Joan Laporta en la entrevista a 'Barça TV'

El presidente azulgrana repasó la actualidad del club en una extensa entrevista a la televisión de la entidad El máximo dirigente culé ha ofrecido su punto de vista sobre cuestiones como el futuro de Leo Messi, las aspiraciones deportivas en 2023, la confianza en el proyecto de Xavi y la Superliga

El Mundial de Qatar ya es historia y la competición de clubes ya se ha abierto paso, en España, con la disputa de la segunda ronda de la Copa del Rey. El FC Barcelona volverá a disputar un partido el próximo 31 de diciembre a las 14.00 horas, el derbi contra el Espanyol en el Camp Nou. Este jueves, el presidente Joan Laporta ha atendido a 'Barça TV' para repasar la actualidad azulgrana después del parón por la Copa del Mundo.

Estas han sido las declaraciones más destacadas del máximo dirigente culé, que ha ofrecido su punto de vista sobre cuestiones como el futuro de Leo Messi, las aspiraciones deportivas en 2023, la confianza en el proyecto de Xavi y la Superliga, entre otras.

Balance del año 2022

"Ha sido un año duro, en el que hemos iniciado el proceso de recuperación. Tenemos un equipo cada vez más competitivo. Tanto en enero como en verano trabajamos mucho y, aunque la situación económica era muy complicada, tenemos estabilidad en la tesorería y equilibrio en los fondos propios. Ahora tenemos la tranquilidad de que, con este equipo, podemos competir. Hemos recuperado la alegría del barcelonismo, pero ahora toca conseguir títulos. Vamos por el buen camino. Debemos tener valentía y coraje para seguir mejorando".

"Han pasado tantas cosas y ha sido tan intenso que no sé con qué quedarme. Me gusta que el estadio vuelva a estar lleno. Veníamos de unos años en los que esto no era así. Es significativo que el campo se llene de aficionados tanto con el equipo masculino como en el femenino. Manifiesta que el barcelonismo ha recuperado la alegría".

"Soy de los que mira hacia delante y se queda con los buenos momentos. Seguro que algunas cosas podrían haber salido mejor, pero estamos trabajando para consolidar el proceso de recuperación. Lo que está hecho, hecho está. El barcelonismo está esperanzado y confía en que llegue una época esplendorosa".

Leo Messi

"Es obvio que, como presidente del Barça, me encantaría que Messi volviera. Pero no podemos generar ciertas expectativas. Messi tiene contrato con el PSG. Todos los culés nos hemos alegrado de que, por fin, haya ganado el Mundial que tanto se merecía. Las palancas han servido para salvar al club y hacer un equipo más competitivo, pero ahora LaLiga ha establecido unas limitaciones. No podemos destinar activos a fichar jugadores, solo lo podemos hacer para mejorar la economía del club. Ahora queremos incrementar los ingresos operativos y reducir los gastos, todo ello con criterios de austeridad. Estamos necesitados de títulos. Queremos títulos. La prioridad es la Liga".

"Para nosotros, Leo es el mejor jugador de todos los tiempos. Estoy convencido de que es culé. Nos ha dado muchas alegrías y siempre estará vinculado al Barça. Si vuelve o no como futbolista, no lo sé. A nosotros nos encantaría, pero esto ya se verá".

Nuevos ingresos

"Somos un club que tiene unos activos muy valorados y codiciados en la industria del deporte. Es posible que hagamos alguna operación. El club tiene una capacidad extraordinaria de generar recursos. Tenemos 123 años de historia y esto tiene un valor gigante que atrae a los inversores. Este año lograremos el récord de ingresos por esponsorización".

Espai Barça

"En la primera quincena de enero conoceremos a la empresa que asumirá la reforma del estadio. El Spotify Camp Nou será una joya arquitectónica. Hemos recibido las primeras propuestas técnicas y antes del 15 de enero tomaremos una decisión. El estadio será un motor transformador del club. Debemos saber comunicar muy bien para que la masa social entienda que la obra, aunque genere incomodidades, es necesaria. Tendremos que ir a Montjuïc, cuando volvamos el aforo será del 75%... Queremos cumplir los plazos. Nos podemos permitir un año fuera del estadio, pero no más. Ya no hay marcha atrás".

"Las negociaciones con el Ayuntamiento han ido muy bien. Ya es una realidad que iremos a jugar a Montjuïc. Estamos acondicionando el estadio para adecuarlo a las necesidades del equipo. Las conversaciones han sido muy fluidas".

"La cuestión del financiamiento está resuelto. Tanto Goldman Sachs como JP Morgan nos han mostrado confianza y nos han dejado claro que están muy interesados. Es una obra de referencia y todo el mundo quiere tener una participación. Estamos muy satisfechos con el trabajo de los inversores, de todos los actores que nos quieren ayudar".

Superliga Europea

"El funcionamiento del fútbol europeo debe reformarse. La Premier pasará de 5.000 a 7.000 ingresos por derechos de televisión. LaLiga, de 2.000 a 2.700 más o menos. Así no podemos competir. Lo hacemos por historia, pero cada vez es más difícil. Esto tiene que cambiar. Durante la primavera el TJUE dictará una sentencia que espero que sea favorable a los clubes y a la libre competencia. Estamos trabajando para cambiar el modelo de gobernanza: en la industria del fútbol, los clubes son los que obtiene menos rédito. Esto no puede ser así, somos los que pagamos. Soy optimista con la sentencia. Tendrá un significado tan importante como el caso Bosman".

"Entendemos que la UEFA debería estar en nuestra misma mesa. Queremos hacer la Superliga Europea mediante un diálogo constructivo. Yo soy una persona que siempre intenta fomentar el diálogo. Estamos abiertos a hablar con todo el mundo: UEFA, LaLiga, RFEF... Estamos comprometidos firmemente en la reforma del modelo del fútbol. Calculo que la Superliga será una realidad en un par de años".

Balance deportivo

"La eliminación de la Champions fue un palo. Acabábamos de recuperar la alegría y la confianza en el proyecto y la eliminación europea fue un golpe. Pero hemos aguantado bien, el vestuario y Xavi tienen muy claro que el objetivo fundamental es la Liga. Tenemos un equipo muy competitivo y compensado. Hemos tenido a 17 jugadores (más dos cedidos) en el Mundial y esto nos ha convertido en el club que más futbolistas ha aportado".

"No quiero hablar de los arbitrajes en los estadios de Bayern e Inter. Lo dejaré en que no nos favorecieron. Toca pasar página y pensar en la Liga, en la que somos líderes y lo seremos hasta el día 31".

"Trabajamos para volver a ganar la Champions. La motivación de mi junta directiva es que el Barça continúe con su modelo de propiedad. Todo lo que hacemos va en esta dirección. El otro gran objetivo de mi mandato es proclamarnos campeones de Europa. Estoy convencido de que lo haremos".

Xavi Hernández

"Estamos necesitados de títulos. Tenemos la suerte de tener el mejor entrenador del mundo. Además de tener muchos conocimientos futbolísticos, Xavi va muy alineado con el club. Compartimos todo lo que estamos haciendo. Me siento acompañado. Confiamos en sus conocimientos y en los de su cuerpo técnico".

"Ha superado las expectativas que teníamos en él. La verdad es que conoce mucho el club. Da gusto hablar con él porque relativiza los problemas y transmite optimismo. No ve nada imposible. Me encanta hablar con él: conoce mucho a los jugadores, los trata muy bien... Lo veo muy maduro. Estoy encantado con él más allá de que le aprecie personalmente".

"Su proyecto no depende de que se ganen títulos o no. Ha empezado este año, cuando hemos podido fichar a los jugadores que nos pedía. Confiamos mucho en él. Además, creo que confía mucho en juveniles que dentro de dos años podrían jugar en el primer equipo dentro de dos temporadas".

"Es optimista, pero también muy realista. Se ha ganado nuestra confianza. Es un orgullo tenerlo como entrenador, siempre debería ser así. Respeta el modelo de juego que nosotros queremos para el Barça. Le ayudaremos en todo lo que haga falta".

Robert Lewandowski

"El equipo está jugando mejor. El trabajo se nota e incorporaciones como la de Lewandowski nos están ayudando. Es uno de los artífices de la recuperación de la alegría. Aporta experiencia y glamour. Los aficionados están muy contentos con él. Los jugadores que han venido gracias a las palancas están rindiendo muy bien. Koundé ha llegado a la final del Mundial, Christensen y Kessie serán importantes en la segunda parte de la temporada...".

Frenkie de Jong

"Nunca he querido vender a Frenkie de Jong. Es uno de los puntales del equipo. Para mí ya es uno de los líderes del proyecto. Tenemos mucha confianza en jugadores como él y Ferran Torres. Estoy muy ilusionado, creo que podemos hacer cosas grandes".

Pedri y Gavi

"La comparación con Xavi e Iniesta es lógica, pero ellos son conscientes de que tienen que trabajar mucho para llegar a su nivel. Son dos jugadores jóvenes muy ilusionados y responsables. Gavi es un poco más 'loco', pero ambos tienen un entorno muy favorable que les ha ayudado a crecer. El futuro del club está garantizado con ellos".

Gerard Piqué

"Tengo una relación personal excelente con él. Es un orgullo haber sido presidente suyo. Su comportamiento ha sido extraordinario con el club. Esta temporada era complicada para Gerard. Deportivamente, lo tenía complicado para jugar. Y él, un ganador nato, quería jugar más. Ya nos había dicho que, si no jugaba, arreglaríamos su salida sin problemas".

"Ha demostrado que es uno de esos futbolistas que sabe ver cuando llega el momento de retirarse. Se ha ido porque no estaba aportando todo lo que quería aportar deportivamente. Es parte del escudo del Barça. Lo conozco desde su etapa como cadete. Siempre ha sido un hombre muy culé. El Barça es su casa. Estamos para lo que nos necesite".

Sergio Busquets

"Estamos hablando de jugadores que han hecho historia y son leyenda del barcelonismo. Son personas extraordinarias, además. En el caso de Sergio Busquets, Xavi cuenta con él y es partidario de que continúe. Se ha hablado de una posible marcha en invierno, pero queremos que siga con nosotros hasta el final de la temporada. Respetaremos su decisión y le ayudaremos en todo lo que necesite. El Barça es su casa. Espero que continúe hasta el final de la temporada. Él decidirá lo que tenga que decidir, pero en el club todos queremos que siga".

Modelo de propiedad del club

"Descarto absolutamente la posibilidad de que el Barça se convierta en una sociedad anónima. Cada vez nos estamos alejando más de algo que nunca será una posibilidad. Vamos por el buen camino a nivel económico. No queremos que el club vuelva a sufrir situaciones como la que heredamos".

Mundial de Qatar

"Es un orgullo tener a dos jugadores [Dembélé y Koundé] en la final de un Mundial. Queríamos que lo ganaran, pero teníamos el corazón dividido porque también deseábamos que lo hiciera Leo [Messi]".

Mercado de invierno

"Hicimos el trabajo en verano y ahora no creemos que tengamos que hacer algún movimiento. Estamos muy satisfechos con el equipo, esperando que jugadores en los que tenemos muchas esperanzas como Ansu Fati den un paso adelante. Estamos bien. Confiamos en que se consigan los objetivos. No me quiero dejar ningún jugador de la plantilla, estamos muy contentos con todos".

Derbi contra el Espanyol

"Tenemos que ganar a los pericos y empezar bien el regreso a la competición. Espero que el campo este lleno y consigamos la victoria. Los derbis contra el Espanyol siempre tienen rivalidad. No sé lo que sucederá, pero yo creo que ganaremos".

Un año de récords para el femenino

"Estamos muy orgullosos del femenino. Hemos ganado todos los partidos de Liga, hemos pasado a cuartos de la Champions como primeros de grupos... La verdad es que tenemos a un equipo que enamora. Las futbolistas juegan muy bien. El presidente del Rosengard me dijo ayer que no ha visto a ningún equipo que juegue como nosotros. Jugamos muy bien y hacemos un fútbol que gusta mucho. El Giráldez las entrena genial, Alexia no para de ganar títulos... El femenino es una referencia deportiva y social. Estamos invirtiendo para que todo siga en esta línea".

La Euroliga de baloncesto

"Jasikevicius es un ganador y un luchador. Sabe que todos los culés estamos esperando la Euroliga de baloncesto. El año pasado, pese a llegar con mucha fuerza, no pudimos ganarla. Este año veo un equipo más dinámico y ganador. Saras tiene toda nuestra confianza. El equipo se ha consolidado. Si recuperamos al mejor Mirotic y vuelve Higgins, estoy muy esperanzado con la sección de baloncesto".

La intermediación de su hijo

"Mi hijo Guim no se ha beneficiado de nada del Barça. Ha crecido en un entorno barcelonismo y vive el fútbol intensamente. No puedo decirle que trabaje en una cosa u otra, ya tiene 25 años y no le puedo prohibir que trabaje en lo que más le gusta, la captación de jóvenes. Él sabe que tiene un límite: no puede ganar dinero con el Barça. Entiendo que haya gente que quiere darle la vuelta, pero tiene líneas rojas que nunca ha cruzado".

El acuerdo con 'WhiteBIT'

"El departamento de esponsorización, del que estoy muy orgulloso por el récord histórico que batirá, llegó a un buen acuerdo con 'WitheBIT'. No somos partidarios de las 'cryptomonedas', un mercado muy voluble. Cada tres meses revisamos cómo evoluciona su negocio. No irá en la manga de la camiseta. Estamos contentos de que hayan invertido 10 millones de euros en el Barça, pero estamos en permanente revisión".

Situación de los trabajadores de 'Barça TV'

"Conocemos los problemas de los trabajadores con 'Telefónica'. Estamos intentando ayudar, hemos tenido conversaciones con el departamento de recursos humanos de la compañía. El día 28 de diciembre está programada una reunión, espero que se avance. Entendemos la situación de los trabajadores de 'Barça TV' y queremos mejorar sus condiciones laborales. No trabajan para nosotros, sino para 'Telefónica'. Los comunicadores transmiten el sentimiento de barcelonismo y son muy importantes. Intentaremos ayudar e influir, pero es un tema que debe resolver 'Telefónica'".