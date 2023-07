Las mejores frases de Gündogan en su presentación como jugador del Barça

El nuevo fichaje blaugrana ha reconocido que "desde que era joven, era un sueño venir al Barça" También ha explicado que Pep "no pudo hacer mucho para convencerle" y que tuvo "una conexión muy rápida" con Xavi

Ilkay Gündogan ha sido presentado esta mañana en la Ciutat Esportiva Joan Gamper como nuevo futbolista del FC Barcelona. El centrocampista deja el Manchester City y, tras ganar la Champions League, afronta el reto de hacerlo vestido de blaugrana.

Con un discurso claro, entendedor, sin rehuir de tópicos y muy didáctico; Gündogan se ha dirigido a los medios de comunicación en su primera rueda de prensa como jugador del Barça. Mañana martes realizará su primer entrenamiento y el miércoles volará con el resto de la expedición blaugrana hacia la gira de pretemporada en los Estados Unidos.

A continuación, repasamos las frases más destacadas de Gündogan en la comparecencia pública:

Razones para escoger al Barça

"Ver al Barça durante las dos últimas décadas ha sido un privilegio. Desde que era joven, era un sueño venir al Barça. He estado cerca de venir un par de veces, pero por fin, ahora puedo ser jugador del Barça".

Reencuentro con Lewandowski

"Hablé con él en un partido entre Alemania y Polonia. Le brillaban los ojos al hablar del club y de la ciudad. No necesitó mucho para convencerme, pero fue una charla que me ayudó. También con Ter Stegen. Mi decisión estaba bastante clara de venir aquí".

Nuevos retos

"Individualmente, no hay mucho tiempo para adaptarse y el reto es hacerlo lo antes posible, tengo las cualidades para ello. Es un proceso en el que intervienen muchos factores. Colectivamente, todo lo que podamos igualar o superar del año pasado, no tiene discusión. Ir lo más lejos posible en la Champions. Será duro, pero los retos siempre son bien recibidos. Estamos preparados para ello".

Gündogan elogia a los centrocampistas jóvenes del Barça y explica en qué les pude ayudar a crecer | MAITE JIMÉNEZ

El proyecto de Xavi

"Sus ideas de juego son muy claras y similares a las del City. El estilo de juego es parecido entre Xavi y Guardiola. La manera en la que juega es parecida, también, a la mía. No fue tanto lo que me dijo, sino el cómo. Tuvimos una conexión muy rápida".

La conversación con Guardiola

"Fue por teléfono, durante las vacaciones. Fue el primero en tener la información por mí, directamente. Se lo expliqué todo y le expresé muy aprecio a él y al club. Creo que también está feliz de que venga a este club que tanto quiere. Me deseo lo mejor, es un gran fan del Barça. Me dijo que, cuando necesite algo, que le llame, consejos o lo que necesite".

El centro del campo del Barça

"Son increíbles. Gavi, Pedri, De Jong... Hay más también. He conseguido mucho, pero también sufrido. Eso te hace ser más competitivo. Mi experiencia les puede ayudar y dentro del campo, en posicionamiento, pensar rápido, ofensivamente o defensivamente, también les podré ayudar. Si puedo aportar un 1-2-3% más al potencial del centro del campo, será todo un reto".

Gündogan asegura que está preparado para jugar en cualquier posición del centro del campo | MAITE JIMÉNEZ

Su posición

"El juego es similar al del City de Pep. Me puedo adaptar a diferentes roles. No me ha pedido una posición específica, Xavi. Estoy preparado para jugar donde me necesite".

Cómo se ve al Barça desde fuera

"Estoy muy motivado de formar parte del resurgir del Barça. Es uno de los mejores clubes del mundo y, a pesar de que los últimos años en Europa estuvieron por debajo de las expectativas, hay un plan. La gente es inteligente. Encontraremos el balance correcto para llegar a lo más alto en Europa".

Gündogan explica que habló personalmente con Guardiola para decirle que quería fichar por el Barça y que notó feliz y orgulloso al entrenador del Manchester City | MAITE JIMÉNEZ

Su referente culé

"Recuerdo a Ronaldinho, sus partidos contra el Madrid. No es un jugador parecido a mí, pero lo disfruté mucho. Tengo que mencionar a Xavi, pero también a Iniesta y a Busquets. Si tienes una idea de fútbol, tienes que rendirte ante Busquets, mucho más que a ningún otro. Es silencioso, no entra por los ojos, pero fue vital. Quizá soy un jugador similar, lo más importante es ayudar al equipo a ganar, más allá de los goles".

¿Qué le faltó a Pep para convencerle?

"No había mucho que pudiese hacer. He estado durante siete años, nos conocemos a la perfección, casi sin hablarnos. Al final, fue una combinación de lo que conseguí en el City, de lo que puedo ganar en el Barça, de que me encantan los retos y me convenció el proyecto. Estoy hambriento de mejorar aquí y de seguir ganando".