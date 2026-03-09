FC Barcelona
Las mejores frases del debate entre Laporta y Font
Los dos candidatos a la presidencia del FC Barcelona tienen el primer cara a cara antes de las elecciones que se celebrarán este domingo
Joan Laporta y Víctor Font, los dos únicos candidatos que han superado el corte de firmas para optar a la presidencia del FC Barcelona, han protagonizado el primer debate de la campaña electoral. La semana ha arrancado con el primero de los dos cara a cara que están previstos para esta semana, antes de acabar en las urnas durante la jornada del domingo.
A continuación, las cinco mejores frases de Joan Laporta y de Víctor Font:
Joan Laporta
- "Con Xavi vi que seguiríamos perdiendo, me tranquiliza ver cómo han ido las cosas. Los mismos jugadores que perdían con Xavi, ahora ganan con Flick. Lo que me duele es que se haya dejado utilizar. Para hacerme daño a mí, ha utilizado a una persona de mi círculo de confianza (Alejandro Echevarría). Le defendieron hasta cuando era indefendible que siguiese, también Yuste. Tiene ganas de ensuciar. Detrás de Xavi hay un uso de su persona, entiendo que Víctor Font, intentando ensuciar este proceso electoral. Ya le va bien que haya un socio que presente una denuncia llena de mentiras y falsedades. Es un estilo que no me gusta".
- "El proyecto deportivo de nuestra candidatura será con Flick en el banquillo y Deco en los despachos. Está funcionando genial y sería bueno que continuase. Si viene Font, se convertirá en el principal problema de que este proyecto continúe. Flick ha dicho que sin Deco no tiene ganas de continuar. Xavi dice que se relajó y no pudo conciliar su vida profesional con la familiar; también dijo que no podría competir con el Madrid en años. Deco me dijo que Xavi ordenó cambios de jugadores importantes. Estaba permanentemente insatisfecho con la plantilla, decía que no era competitiva. Cuando a Messi no se le pudo renovar por cuestiones económicas, vino Xavi diciéndome en 2023 que quería volver, a mediados de marzo. Jorge Messi me dijo en mayo que tendría demasiada presión y que preferían ir a Miami".
- "Quien miente, eres tú. Has ido mintiendo sistemáticamente estos años. Has dicho que convertiríamos el Barça en SA, dices que reparto carnés de mal barcelonista; eres un tecnócrata escondido detrás de un ordenador, niegas evidencias, pones palos en las ruedas y si gobiernas, hundirás al club. Tienes un problema de vanidad y te conviertes en altavoz de la campaña más feroz contra el Barça desde la caverna, haciendo la 'gracieta' de Negreira. Tienes unas ambiciones personales, se nota en tu discurso. Solo quieres una silla. Eres un peligro para el proyecto deportivo, ni tan solo tienes proyecto".
- "No has dicho ni un solo nombre. Es apuntarte al carro de lo que hemos hecho y hacértelo tuyo. Ya tenemos un director general y deportiva de cada sección. Decir que estas tres personas más que Deco, Bojan y Alexanco es un insulto. No conoces ni sabes como trabajo Deco. Es el mejor director deportivo de la historia del club, junto a Txiki. Te cargarías un proyecto deportivo que ilusiona a los culers. Lo dices como una mentira con naturalidad. En las secciones no has dicho ni un nombre. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está la superestructura que nos llevará al orgasmo? Contigo volveremos a la ruina. Haces demagogia con la mentira. El barcelonismo no se merece lo que dices, ni lo que haces".
- "Hace cinco años nos encontramos un estadio viejo, un equipo que no ganaba y un club arruinado. Nos disteis la confianza para trabajar y ahora tenemos un estadio nuevo, un equipazo y un club saneado. Estoy contento porque dijimos que devolveríamos la ilusión y la alegría al barcelonismo y lo hemos hecho. Votadnos y viviremos los mejores años de nuestras vidas".
Víctor Font
- "Messi piensa exactamente igual que como lo ha explicado Xavi en la entrevista. Es un tema de credibilidad, ya saldrá algún día él a explicarlo. Al haber roto relaciones por intereses personales con el mejor jugador de la historia abriendo una herida en miles de barcelonistas y querer cerrarla con una estatua es de las cosas más decepcionantes. El Barça sería más grande con Messi. Laporta decía en 2021 que si ganaba se quedaría solo si ganaba él y se demostró que era el único que no tenía un plan. El Barça no es de un presidente, es de miles de aficionados. Ir de la mano de Florentino es otro argumento que ven los socios para pasar página. El presidente reparte carnés de mal barcelonista, como a Xavi o Messi".
- "¿Tecnócrata? ¿Qué quiere decir? No tienes el monopolio del Barça en el corazón. Yo no llevo al Barça en la cartera ni lo llevaré nunca. Llevo años de lucha y perseverancia con el objetivo de proteger al club y de devolvérselo a su gente porque creo en la causa, a pesar de los ataques, menosprecios, de verme criminalizado. Lucharé para que el Barça no se lo quede en manos de unas pocas personas".
- "Tenemos el honor de haber reunido a tres personas con la capacidad de liderazgo como son Planchart, Cos y Puig para hacer el trabajo de Deco, Echevarría y Alexanco. Dotará de una estabilidad a Hansi Flick. Es una oportunidad única que el Barça ha evitado durante estos años: tener una estructura profesional en el primer equipo y en las secciones. Hemos trabajado un nuevo Palau desde fuera del club. En la estructura de secciones habrá un director deportivo para cada una de ellas. Tenemos los nombres, los presentaremos esta semana".
- "Tenemos que pasar página del Barça judicializado porque en los casos de Neymar, el Bartogate... Quienes quedamos ensuciados somos los socios y afición. Queremos a un club transparente que trabaje desde la honestidad. Utilizar activos que no son del presidente para decir lo que ya se dijo en la campaña. Si dotas al club de una estructura responsable, le garantizas 'fair play' a Flick, no le haces perder a un jugador como Iñigo Martínez...".
- "Tenemos que decidir qué Barça queremos para los próximos años: si queremos seguir con el Barça de unos cuantos, del que reparte carnés de buenos o malos barcelonistas; o el Barça de todos los barcelonistas. Dejemos pasar los 'ismos'. ¿Queremos al Barça de falta de transparencia o transparente? ¿Queremos al Barça de los turistas o el Barça de los socios en el Camp Nou con descuentos relevantes? ¿El de la Grada d'Animació trinchada o el que la mantiene viva?".
