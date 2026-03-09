Las mejores frases del debate entre Laporta y Font

Joan Laporta y Víctor Font, los dos únicos candidatos que han superado el corte de firmas para optar a la presidencia del FC Barcelona, han protagonizado el primer debate de la campaña electoral. La semana ha arrancado con el primero de los dos cara a cara que están previstos para esta semana, antes de acabar en las urnas durante la jornada del domingo.

A continuación, las cinco mejores frases de Joan Laporta y de Víctor Font:

Joan Laporta

"Con Xavi vi que seguiríamos perdiendo, me tranquiliza ver cómo han ido las cosas. Los mismos jugadores que perdían con Xavi, ahora ganan con Flick. Lo que me duele es que se haya dejado utilizar. Para hacerme daño a mí, ha utilizado a una persona de mi círculo de confianza (Alejandro Echevarría). Le defendieron hasta cuando era indefendible que siguiese, también Yuste. Tiene ganas de ensuciar. Detrás de Xavi hay un uso de su persona, entiendo que Víctor Font, intentando ensuciar este proceso electoral. Ya le va bien que haya un socio que presente una denuncia llena de mentiras y falsedades. Es un estilo que no me gusta". "El proyecto deportivo de nuestra candidatura será con Flick en el banquillo y Deco en los despachos. Está funcionando genial y sería bueno que continuase. Si viene Font, se convertirá en el principal problema de que este proyecto continúe. Flick ha dicho que sin Deco no tiene ganas de continuar. Xavi dice que se relajó y no pudo conciliar su vida profesional con la familiar; también dijo que no podría competir con el Madrid en años. Deco me dijo que Xavi ordenó cambios de jugadores importantes. Estaba permanentemente insatisfecho con la plantilla, decía que no era competitiva. Cuando a Messi no se le pudo renovar por cuestiones económicas, vino Xavi diciéndome en 2023 que quería volver, a mediados de marzo. Jorge Messi me dijo en mayo que tendría demasiada presión y que preferían ir a Miami". "Quien miente, eres tú. Has ido mintiendo sistemáticamente estos años. Has dicho que convertiríamos el Barça en SA, dices que reparto carnés de mal barcelonista; eres un tecnócrata escondido detrás de un ordenador, niegas evidencias, pones palos en las ruedas y si gobiernas, hundirás al club. Tienes un problema de vanidad y te conviertes en altavoz de la campaña más feroz contra el Barça desde la caverna, haciendo la 'gracieta' de Negreira. Tienes unas ambiciones personales, se nota en tu discurso. Solo quieres una silla. Eres un peligro para el proyecto deportivo, ni tan solo tienes proyecto". "No has dicho ni un solo nombre. Es apuntarte al carro de lo que hemos hecho y hacértelo tuyo. Ya tenemos un director general y deportiva de cada sección. Decir que estas tres personas más que Deco, Bojan y Alexanco es un insulto. No conoces ni sabes como trabajo Deco. Es el mejor director deportivo de la historia del club, junto a Txiki. Te cargarías un proyecto deportivo que ilusiona a los culers. Lo dices como una mentira con naturalidad. En las secciones no has dicho ni un nombre. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está la superestructura que nos llevará al orgasmo? Contigo volveremos a la ruina. Haces demagogia con la mentira. El barcelonismo no se merece lo que dices, ni lo que haces". "Hace cinco años nos encontramos un estadio viejo, un equipo que no ganaba y un club arruinado. Nos disteis la confianza para trabajar y ahora tenemos un estadio nuevo, un equipazo y un club saneado. Estoy contento porque dijimos que devolveríamos la ilusión y la alegría al barcelonismo y lo hemos hecho. Votadnos y viviremos los mejores años de nuestras vidas".

Víctor Font