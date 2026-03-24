Las frases más icónicas de Cruyff: ¿cuál es tu favorita?

Johan Cruyff se hacía escuchar con reflexiones casi aforísticas y un legado alentador para la vida y el fútbol. A pesar de tener un vocabulario limitado, construía frases de una lógica infalible que aplicaba al fútbol, pero que valían para todo. Cruyff tenía su propio lenguaje, incluso sus compatriotas aseguran que habla un holandés extraño. "Si yo hubiera querido que me entendieras, me hubiera explicado mejor", soltaba cuando alguien le cuestionaba sus expresiones.

Estas son algunas de sus frases más memorables:

"Si tú tienes el balón, el rival no te puede marcar un gol"

"Jugar al fútbol es muy sencillo, pero jugar un fútbol sencillo es lo más difícil que hay"

"En el mundo de los ciegos el tuerto es el rey, pero sigue siendo un tuerto"

"Técnica no es hacer mil toques, sino tocar el balón una sola vez, pero bien"

"Si yo hubiera querido que me entendieras, me hubiera explicado mejor"

Cruyff, el año 1973 / ANTONI CAMPAÑA / Archivo

"Mis delanteros solo deben correr 15 metros, a no ser que sean estúpidos o estén durmiendo"

"El dinero debe estar en el campo, no en el banco"

"En España, los 22 jugadores se santiguan antes de salir al campo. Si resultara, siempre sería empate"

"¿Por qué no puedes ganar a un equipo más rico? Nunca he visto un saco de dinero marcar un gol"

"Toda desventaja tiene su ventaja"

Cruyff, una filosofía de vida / FERNANDO ZUERAS / Archivo

"En la vida he tenido dos pasiones, el fútbol y los cigarrillos. El fútbol me lo dio todo... Los cigarrillos casi me la quitan"

"Si el equipo contrario tienen un jugador que se desmarca muy bien, la solución es que nadie lo marque, así no se desmarcará"

"El fútbol es un juego que se juega con el cerebro. Debes estar en el lugar adecuado en el momento adecuado"

"Todo el mundo sabe jugar a fútbol si le dejas cinc metros de espacio"

"Juega como si no pudieras cometer un error, pero no te sorprendas cuando lo hagas"

"Es mejor caer con nuestro propio punto de vista que con el de otra persona"

"Prefiero ganar por 5-4 que por 1-0"

"Los italianos no pueden ganarte pero sí puedes perder frente a ellos"

"El fútbol siempre tiene que ser algo divertido"

"Los catalanes no tienen mucho sentido del humor. Solo se ríen mucho si ganan al Madrid"