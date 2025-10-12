Los mejores centrocampistas para Scholes, dos del Barça

Paul Scholes fue uno de los mejores centrocampistas de la última década del siglo pasado y de los primeros años del presente. El exjugador del Manchester United es actualmente comentarista y ha mostrado su admiración por Pedri en las últimas semanas. Quedó prendado del juego del canario en el partido de Champions que el Barça jugó ante el Newcastle.

"Se ha convertido en mi jugador favorito", dijo tras el partido ante las 'urracas'. Más tarde, en el podcast 'The Good, The Bad & The Footbal', todavía fue más allá en sus elogios hacia Pedri. "El otro día cuando publiqué lo de Pedri en Instagram, mucha gente me preguntó dónde había estado los últimos tres o cuatro años. La verdad es que no suelo ver demasiado fútbol español", explicó para seguir después: "Contra el Newcastle fue como juntar a Xavi e Iniesta en un solo jugador. Tomó el control absoluto del partido. Y no hablamos de piernas, todo está en la cabeza”, sentenció.

Pues bien, lo de que Pedri es el jugador favorito de Scholes tiene continuidad. Se le ha preguntado al exfutbolista del Manchester United por su top-5 de centrocampistas. Ha colocado al canario como número uno, pero ha puesto también a otro jugador del FC Barcelona: "Pedri, Rodri, Vitinha, Mac Allister y Frenkie de Jong", ha sido la respuesta del inglés.

Lo cierto es que la pareja que ha formado Hansi Flick en el centro del campo del Barça, integrada por Pedri y De Jong, ha despertado muchos elogios en el mundo del fútbol. "Pedri y de Jong, un placer de ver", dijo Jack Grealish tras aquel partido contra el Newcastle. "No estamos acostumbrados a jugar contra futbolistas que saben mantener así el balón. Hemos jugado contra equipos top como City, Liverpool, Chelsea o Arsenal, pero la forma cómo pasan el balón sus mediocampistas, la manera como fluyen sus movimientos y combinaciones, nos han complicado mucho la presión. No es fácil venir a nuestro campo y hacer esto cuando somos tan físicos", apuntó el futbolista del Newcastle, Anthony Gordon. "La forma en la que conservan el balón ha sido una experiencia de aprendizaje. Son los mejores que he visto nunca con esta manera de jugar", sentenció.