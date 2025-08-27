Los dos mejores adolescentes del mundo son del Barça

El Barça presume de la Masia siempre que puede. ¿Cómo no hacerlo? El primer equipo está formado en gran medida por canteranos y, además, Lamine Yamal y Pau Cubarsí están nominados al Trofeo Kopa del Balón de Oro, así como el primero también puede llevarse el galardón de la máxima categoría. En este sentido, las dos perlas del club catalán han vuelto a ser reconocidas, esta vez, por el CIES.

El Weekly Post del 510º Observatorio del Fútbol ha presentado un informe donde recoge los 200 futbolistas menores de 20 años con las mejores puntuaciones de los partidos de disputados en 2025. Estas cifras parten del índice de rendimiento calculado a partir de los datos recopilados por Impect y del índice de experiencia, que tiene en cuenta los minutos jugados, ponderado por el nivel deportivo de los partidos.

Teniendo en cuenta las calificaciones finales, Lamine Yamal (97,7) encabeza el 'ránking' del CIES. El español tiene el valor más alto tanto en rendimiento como en experiencia, algo que no debería sorprender teniendo en cuenta la gran temporada que ha hecho.

Aparte de sus registros goleadores y como asistente, el delantero de 18 años ha firmado grandes actuaciones en lo que llevamos de año. Por ejemplo, pese a la dolorosa derrota contra el Inter de Milán en las 'semis' de Champions, Lamine se echó el equipo a la espalda para intentar llevar al equipo azulgrana a una nueva final europea diez años después.

Cubarsí, el segundo mejor

Por otro lado, su compatriota y compañero Pau Cubarsí (93,4) ocupa la segunda plaza de la clasificación. El catalán se hizo con la titularidad absoluta en la defensa del Barça y, junto a Iñigo Martínez, formó una de las mejores parejas de centrales de Europa.

Por otro lado, el podio lo completa el internacional francés del PSG Warren Zaire-Emery (87,8) y Estevão Willian (86,7) del Chelsea y Franco Mastantuono (85,4) del Madrid rematan el top 5.