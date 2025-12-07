La mejor versión de Marc Bernal está de vuelta

Los focos se los llevó Ferran con sus tres goles, Roony con una exhibición de talento o Lamine con un cambio de posición inesperada pero al margen de todos ellos y del gran triunfo (3-5) en el campo del Betis la mejor noticia del partido fue volver a ver a Marc Bernal. El de Berga fue por primera vez esta temporada el jugador que maravilló en el inicio del curso pasado antes de lesionarse en Vallecas.

Dicen los que trabajan en el día a día con los jugadores de baja por una lesión grave que en el fútbol actual hay que ser muy cautos. Para recuperar tu mejor versión después de lesión de larga duración hay que sumar al tiempo de recuperación real la mitad del período en el que has estado alejado de los terrenos de juego.

Marc Bernal se lesionó de gravedad en un 27 de Agosto del 2024. Su vuelta en un encuentro oficial fue ante el Valencia el 14 de septiembre del 2025. Pasaron 383 días o lo que es lo mismo un año y 16 días entre ambas fechas.

Hansi Flick da entrada a Marc Bernal en el partido Barça-Valencia de laLiga 2025/26 / Dani Barbeito

En un caso así la vuelta es muy progresiva y lo cierto es que esta temporada el de Berga suma ocho partidos oficiales en lo que tan solo ha podido acumular dos horas de juego.

Contra el Alavés, Bernal pudo gozar de su primera titularidad aunque fue sustituido al descanso tras no lograr sentirse cómodo en el terreno de juego.

Después de que Flick no le diera ni un minuto ante el Atlético el alemán encontró en Sevilla el contexto ideal para que Marc pudiera expresar todo el fútbol que lleva dentro.

Bernal coincidió con Christensen en La Cartuja / Valentí Enrich

El técnico alemán ha explicado en diferentes ruedas de prensa que estaba esperando un escenario favorable para que Bernal pudiera progresar sin un estrés excesivo. El 1-5 con el que ganaba el Barça en La cartuja indujo a Hansi a darle 27 minutos al poderoso centrocampista de la Masia.

La inversión de Flick resultó ganadora ya que Marc Bernal, des del primer instante, jugó con atrevimiento y confianza. Fruto de esta tranquilidad, el mediocentro de Berga empezó a exhibir sus grandes cualidades completando una actuación convincente.

La sensación es que Marc Bernal ha vuelto. el partido contra el Betis puede ser un punto de inflexión en su regreso a fuego lento en los planes de Flick. Compaginar las necesidades colectivas del Barça con los intereses individuales es muy complejo pero en este aspecto Hansi ha demostrado sobradamente su maestría.

Bernal tapa a Abde en una acción del Betis-Barça / Valentí Enrich

Bernal dio en La Cartuja 28 pases y 27 fueron correctos pero más allá de las estadísticas lo mejor fueron los intangibles. se le vio suelto, cómodo y con ganas de ofrecer todas sus virtudes al colectivo.

Por un momento dio la sensación que volvimos a ver al Marc Bernal de la pretemporada 2024-25 y de los tres primeros partidos del curso anterior.

Si hacemos caso a que no volveremos a ver su mejor versión hasta que se cumpla la mitad del tiempo de baja que ha sufrido Marc Bernal nos iríamos a finales de marzo.

Lo importante es que el completísimo centrocampista crecido en La Masia no tenga ninguna recaída ni otra lesión colateral y pueda ir incrementando su minutaje de manera paulatina.

Si alguien temía que la mejor versión de Bernal era una utopía, contra el Betis se vio que no es así y que ahora solo hay que esperar que el de Berga pueda ir ofreciendo este rendimiento con continuidad y regularidad. Si es así, el Barça habrá ganado un centrocampista total, con calidad, físico, criterio y llegada.