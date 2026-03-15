El mejor Raphinha vuelve a tiempo: hat-trick contra el Sevilla y el Barça se frota las manos

Solo había marcado un gol en sus últimos siete partidos. Y de penalti. Raphinha empezó el tramo decisivo de la temporada lejos de su mejor nivel. Se le veía frustrado; no negociaba la intensidad ni escatimaba en esfuerzos, pero le faltaba finura, precisión e inspiración en los últimos metros. Especialmente apagado se le vio en Newcastle, incapaz de marcar diferencias en sus acciones 'fetiche', las transiciones al espacio.

Desde el primer minuto contra el Sevilla, sin embargo, sus sensaciones fueron mucho mejores. Muy fresco física y mentalmente, el brasileño realizó una declaración de intenciones en tiempo récord para despejar cualquier mínima duda hacia su figura. Y cuando todo fluye, los goles llegan prácticamente solos. En 20 minutos celebró un doblete gracias a dos penaltis provocados por un incisivo Joao Cancelo. A este ritmo, el portugués opositará a ser el mejor fichaje de invierno del fútbol europeo.

Sin ninguna duda, 'Rapha' ganó la partida psicológica a Vlachodimos desde los once metros. En el primer lanzamiento de pena máxima, batió al arquero griego con un disparo al estilo 'panenka'. En el segundo, el guardameta del conjunto hispalense le adivinó las intenciones, pero su chut potente, raso y colocado fue imparable. Muy seguro de sí mismo, el atacante marcó el camino del triunfo a un Barça que encarriló el compromiso por la vía rápida.

La segunda mitad empezó con un regate espectacular de Raphinha que dio continuidad a su estado de gracia. Y, justo después, celebró su hat-trick definiendo desde dentro del área tras una asistencia de Fermín.

Esta temporada, Raphinha ha marcado 17 goles y ha repartido cinco asistencias. Es el segundo máximo anotador del equipo, solo superado por Lamine Yamal (20). Difícilmente alcanzará las cifras del curso pasado, en el que de la mano de la llegada de Hansi Flick al Barça alcanzó una dimensión estelar (34 dianas y 26 pases de gol), pero con su gran actuación ante el Sevilla, el equipo blaugrana sumó un gran argumento más en su candidatura para la Liga y, sobre todo, la Champions League. Este miércoles, los culés tienen un partido a vida o muerte contra el Newcastle para seguir vivos en Europa. Y el brasileño debe ser muy importante.