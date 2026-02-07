El mejor momento goleador de Lamine Yamal: cinco partidos seguidos marcando (y en tres competiciones)

Suma y sigue Lamine Yamal: ya suma el '10' del Barça cinco partidos consecutivos viendo puerta, tras hacerlo también ante el Mallorca con un espectacular desde fuera del área, un disparo con la zurda que sorprendió al portero del Mallorca, Leo Román.

La racha goleadora de Lamine arrancó en el Camp Nou ante el Real Oviedo, donde abrió el camino de la victoria. No tardó en repetir protagonismo, de nuevo en casa, frente al Copenhage en la Champions League; un gol vital para confirmar el pase directo del equipo al Top-8.

Lamine Yamal, durante el encuentro frente al Mallorca. / DANI BARBEITO

La exhibición continuó en el Martínez Valero, donde su pillería ante el Elche volvió a marcar las diferencias, y siguió en otra competición, la Copa del Rey, ante el Albacete.

Por si había dudas, volvió a hacerlo ante el Mallorca, circunstancia que le consolida como el jugador más joven de la historia del club en anotar en cinco partidos seguidos, con 18 años y 208 días, tras Paulino Alcántara (19 años y 44 días) y Vicenç Martínez (19 años y 120 días).

Fábrica de goles

Lamine Yamal está viviendo su mejor racha goleadora desde que irrumpió en el primer equipo: ya encandena cinco partidos seguidos, al punto de que el club, a través de su web, ya presume de que el '10' es una “fábrica de goles”.

La racha llega, además, en un momento en el que el Barça necesita piezas decisivas para sostener el ritmo competitivo. Yamal no solo está respondiendo, sino que lo hace con impacto directo en el marcador, como volvió a demostrar con otra acción de talento y contundencia ante el Mallorca, firmando un gol que confirmó que está en ese punto en el que el balón le cae y el fútbol le sale.

Además, el delantero del Barça ha alcanzado los 24 goles antes de los 19 años en una de las cinco grandes ligas, un registro que no se veía desde Michael Owen en 1998.