FC BARCELONA
El mejor momento goleador de Lamine Yamal: cinco partidos seguidos marcando (y en tres competiciones)
El '10' vuelve a ver puerta ante el Mallorca y ya suma cinco partidos consecutivos marcando, en tres competiciones diferentes; su mejor registro desde su llegada al primer equipo
Suma y sigue Lamine Yamal: ya suma el '10' del Barça cinco partidos consecutivos viendo puerta, tras hacerlo también ante el Mallorca con un espectacular desde fuera del área, un disparo con la zurda que sorprendió al portero del Mallorca, Leo Román.
La racha goleadora de Lamine arrancó en el Camp Nou ante el Real Oviedo, donde abrió el camino de la victoria. No tardó en repetir protagonismo, de nuevo en casa, frente al Copenhage en la Champions League; un gol vital para confirmar el pase directo del equipo al Top-8.
La exhibición continuó en el Martínez Valero, donde su pillería ante el Elche volvió a marcar las diferencias, y siguió en otra competición, la Copa del Rey, ante el Albacete.
Por si había dudas, volvió a hacerlo ante el Mallorca, circunstancia que le consolida como el jugador más joven de la historia del club en anotar en cinco partidos seguidos, con 18 años y 208 días, tras Paulino Alcántara (19 años y 44 días) y Vicenç Martínez (19 años y 120 días).
Fábrica de goles
Lamine Yamal está viviendo su mejor racha goleadora desde que irrumpió en el primer equipo: ya encandena cinco partidos seguidos, al punto de que el club, a través de su web, ya presume de que el '10' es una “fábrica de goles”.
La racha llega, además, en un momento en el que el Barça necesita piezas decisivas para sostener el ritmo competitivo. Yamal no solo está respondiendo, sino que lo hace con impacto directo en el marcador, como volvió a demostrar con otra acción de talento y contundencia ante el Mallorca, firmando un gol que confirmó que está en ese punto en el que el balón le cae y el fútbol le sale.
Además, el delantero del Barça ha alcanzado los 24 goles antes de los 19 años en una de las cinco grandes ligas, un registro que no se veía desde Michael Owen en 1998.
- Cucurella no se corta sobre este exjugador de La Masia: 'Si me lo encuentro en la calle, dudaría si saludarle
- Sorteo Copa del Rey, en directo: cruces de semifinales, fechas y rival del Barça, hoy en vivo
- Golpe encima de la mesa de Flick: quiere seguir trabajando con Deco en el Barça
- Horarios y fechas de las semifinales de la Copa del Rey 2025-26: Atlético - Barça y Athletic - Real Sociedad
- La situación de Marc Guiu no sorprende a nadie
- A Florentino se le cae un fichaje galáctico
- Flick, con un once muy reconocible ante el Mallorca
- Cambios en la lista del FC Barcelona para la Champions: Cancelo, Ter Stegen, Dro...