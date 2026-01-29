El mejor Marc Bernal está de vuelta... y espera más

Necesitaba Marc Bernal minutos (al menos 45) en un partido de exigencia, con mucho en juego y en el que, además, el Barça iba perdiendo antes de su salida. El rendimiento del centrocampista el pasado miércoles frente al Copenhague hace pensar que el mejor Bernal está de vuelta, aquél que encandiló en el arranque de la pasada temporada a Hansi Flick. El técnico alemán sigue siendo cauteloso con el canterano, incluso demasiado, pero su confianza en el de Berga se mantiene. El jugador se lo agradeció con una gran actuación y fue clave en el cambio de dinámica del partido. Ahora, espera más.

Marc Bernal: "Estoy ya al cien por cien. El míster nos ha dicho al descanso que tuviéramos paciencia y llegarían los goles” / David Bernabéu

Durante este mercado invernal se han llegado a acumular hasta 10 propuestas de equipos importantes por Bernal. Y pese a los escasos minutos, pese a unos muy buenos minutos en La Cartuja que no tuvieron continuidad, ni el futbolista ni nadie de los que le rodean se han movido del convencimiento de que Marc debe seguir en el Barça, el club de su vida y el que se lo ha dado todo.

En partidos propicios como el del Oviedo tampoco tuvo Bernal el tiempo suficiente, pero el punto de inflexión estaba por llegar. En una cita europea con el top-8 en juego. Marc no se arrugó ante un contexto diferente y destacó en los duelos, las recuperaciones, la protección del balón y las conducciones, con un pase espectacular a Raphinha incluida. Un partido que demuestra que el de Berga ya no está para la sobreprotección. La lesión fue durísima pero quedó atrás y que ahora necesita más. Necesita la continuidad que solo dan los minutos cuando estos son de calidad.

Muchísimo trabajo específico

Físicamente, Marc Bernal se siente cada vez mejor. Es cierto que pidió el cambio en Santander (fue titular) porque se le subió el gemelo en un duelo intenso, pero cada vez está más cerca de poder completar, al menos intentarlo, los 90 minutos. Y es que se prepara a tope, también fuera del horario del entrenamiento, con sesiones específicas en la Ciutat Esportiva. Ya lleva años mejorando la potencia y la velocidad, en los últimos tiempos se ha centrado en la aceleración y el próximo paso será trabajar el tren superior, además de cuidar muchísimo la alimentación. A sus 18 años y con un físico imponente (1,93 de altura), el potencial es tremendo.

Hansi Flick fue muy valiente con Marc Bernal cuando le dio una alternativa histórica, pues nunca un chaval en aquel momento de 17 años había enlazado tres titularidades consecutivas en LaLiga... hasta que llegó la maldita lesión. Casi un año y medio después, el de Berga vuelve a estar para grandes cosas en una posición, la del pivote, que suelen ocupar Frenkie de Jong o Eric Garcia, pero son los Marcs, Bernal y Casadó, los que la dominan de manera específica y conocen al dedillo.

El técnico alemán es quien tiene ahora la potestad de darle a Bernal la continuidad que necesita el centrocampista, de demostrarle con hechos su confianza y de permitir una proyección que se presume muy interesante. Cuando surgió el interés del Girona, el técnico le volvió a dejar muy claro a Marc que no quería que se fuera. Tampoco el futbolista, pero esta confianza debe reflejarse en un aumento significativo de su participación, y más cuando en el centro del campo falta el 'jefe' Pedri, un futbolista incomparable y ahora realmente a otro nivel, pero que en su momento también precisó de un 'empujoncito' para tomar el vuelo.

Las siguientes fechas serán clave

Desde que regresó de la lesión, Marc Bernal solo ha podido disfrutar de tres titularidades. En LaLiga contra el Alavés y en Copa del Rey en Guadalajara, el de Berga fue sustituido al descanso tras arrastrar una amarilla. En el duelo copero de Santander aguantó cerca de una hora (58') sobre el césped. El pasado miércoles, no fue de la partida, pero sí la mecha que encendió al equipo con su entrada, en un momento en el que peligraba seriamente la clasificación para el top-8.

El de Berga ha participado en 15 encuentros para un total de 345 minutos. En la goleada 6-0 al Valencia, asistió a Lewandowski para el 6-0 final. En el feudo del Betis brilló con sus conducciones y ante el Copenhague confirmó que esta para más. Ahora viene la visita a Elche y sobre todo, el choque copero de la próxima semana en Albacete. Son fechas decisivas para Marc Bernal.