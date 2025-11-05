El mejor Lamine no pudo tapar la mala defensa en el empate del Barça

Lamine Yamal firmó un gran partido en el Jan Breydel aunque no fue suficiente para conseguir los tres puntos. Desde el inicio se le vio especialmente participativo e inspirado, pidiendo el balón en todo momento y encarando sin miedo para activar al equipo en ataque. El Barça se fue al descanso 2-1 por detrás y la explicación estuvo en su fragilidad defensiva, con pérdidas en salida y desajustes en las coberturas.

Tras semanas de molestias por pubalgia, el extremo recuperó la explosividad que le caracteriza. Se ofreció como el que más y aceleró cada posesión con claridad. Desde el primer minuto dio aire a un Barça que, pese a su iniciativa con la pelota, siguió concediendo atrás con preocupantes errores defensivos.

En la segunda mitad el extremo de Rocafonda siguió marcando la diferencia para terminar firmando un gol --no se le contó el último gol del partido puesto que tocó en un defensa-- y repartiendo una asistencia que no terminaría siendo suficiente para ganar el encuentro, guiando los mejores minutos ofensivos del equipo. En el primer gol definió con calma tras una grandísima pared con Fermín en el interior del área y en el tercer gol del partido puso un centro que, por error de la defensa local, terminó en el interior de la portería del Brujas.

Sin embargo, nada de eso bastó para ganar. El Barça defendió mal todo el encuentro con las líneas separadas y una transición defensiva lenta que dio vida al Brujas. Cada reacción azulgrana chocó con grandes acciones en ataque del Brujas que explican el 3-3 final. La zaga no protegió el área ni las segundas jugadas, y el equipo pagó caro cada desajuste.

De esta manera, la actuación del joven extremo demostró que, por mucho que el conjunto azulgrana ya tenga un líder de garantías arriba, no basta para ganar si no hay solidez y órden en el eje de la defensa.

Errores en defensa

El Barça no se fue al descanso con empate o incluso en ventaja por varios errores defensivos que castigaron al equipo durante la noche. Esta es, sin duda, una de las tareas pendientes de Flick: recuperar el orden atrás y afinar la línea del fuera de juego, que el curso pasado funcionó a la perfección con Íñigo Martínez y Pau Cubarsí. Hoy, Koundé rompió la línea en el primer gol del Brujas y el segundo llegó tras una contra en la que Balde quedó cerrando un córner. En el tercer gol del encuentro el Brujas mató por completo al Barça, que se quedó con la línea excesivamente adelantada y Carlos Forbs marcó su segundo tanto en el partido.

Desde hace semanas, el cuerpo técnico encabezado por Hansi Flick trabaja intensamente en cada sesión para recuperar el orden defensivo y evitar goles originados por despistes y falta de concentración en la zaga.