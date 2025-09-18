El mejor Gistau está de vuelta para impulsar al Barça en la Youth League

Òscar Gistau (17 años) necesitaba una actuación así. Señalado como el mejor proyecto de '9' de La Masia, una grave lesión muscular lo aparcó de los focos. Hace poco más de un año empezó la Youth League con tres goles en dos partidos, y en su regreso a la competición, firmó un doblete ante el Newcastle.

Gistau, que aún no se ha estrenado como goleador en el filial, volvió a demostrar que es un factor decisivo en esta categoría. El ariete fue el mejor finalizador de un Juvenil A muy superior al Newcastle antes del descanso. Pol Planas presentó un once con varios representantes del Barça Atlètic como Olmedo, Cuenca, Nomoko y Gistau. Los cuatro dieron estabilidad al Barça.

El conjunto azulgrana no tardó en hacerse con el dominio del encuentro con una gran influencia de Pedro Villar. El mediocentro, que se formó en la escuela Val Miñor con Dro, ha empezado la temporada mostrando sus mejores virtudes: comprensión del juego y velocidad mental. Uno de sus compañeros en el mediocampo, Xavi Espart, fue el primero en adelantar al Barça. Gistau ganó la posición en un balón dividido en el área y asistió al interior, que remató con determinación.

Habitual lateral derecho en el filial, en la Youth parece que recuperarán su versión como mediocampista. Su presencia fue clave para el juego de posesión del Barça, que se midió a un Newcastle que buscó sus opciones al contragolpe. Neave fue el futbolista más peligroso con varias llegadas que no acertó por centímetros o por la intervención del meta azulgrana Eder Aller.

Una falta de contundencia que aprovechó el conjunto de Planas para marcharse en el marcador en la recta final de la primera mitad. Gistau demostró que es un futbolista que puede ser demoledor con su golpeo. En el segundo gol del Barça envió el balón a la escuadra y en el tercero presionó, recuperó el balón, y dibujó una vaselina espectacular.

Reacciona el Newcastle

El conjunto inglés salió al campo en la segunda mitad sin nada que perder y no tardó en poner en aprietos al Barça. Leo Shahar recortó distancias con un disparo de falta indirecta. El gol de los locales no cambió las intenciones de un Barça que siguió atacando y a punto estuvo de sentenciar el encuentro con un disparo de Shane Kluivert, que salvó un defensa del Newcastle. Orian Goren, que salió en la segunda parte, fue otra de las buenas noticias del mediocampo del Barça.

A pesar del resultado, los ingleses siguieron apretando hasta el final y un golazo de Wooster, que reventó la pelota al fondo de la portería, los metió en el partido. Tanto se lo creyó el Newcastle que Neave estuvo a punto de lograr el empate en el 94. No fue así y el campeón volvió a escena con una victoria para empezar la competición con buen pie. Nadie fue más contundente que Gistau en el regreso del juvenil A a la Youth.

La ficha del partido

Newcastle (2): Mair, Shahar, Johnson, Watts (Epia, 58'), Charlton, Bailey, Finneran (Wooster, 69'), Fitzgerald (Waddani, 69'), Munda (Park, 69'), Brayson (Ademola, 52'), Neave.

FC Barcelona (3): Eder Aller, Guillem Víctor, Alexis Olmedo (Alex Campos, 65'), A. Cuenca (Kourouma, 65'), P. Bernabeu; Villar, Xavi Espart (Orian Goren, 65'), Pedro Rodríguez, Sama Nomoko (Pallàs, 46'), Gistau (Guerrero, 74'), Shane Kluivert.

Goles: 0-1, Xavi Espart (24’); 0-2, Gistau (44’); 0-3, Gistau (45'+2’); 1-3, Shahar (51'); 2-3, Wooster (81').

Árbitro: Mihaly Kapraly (Hungría). Amarillas: Espart (36’), Andrés Cuenca (50’), Bailey (52'), Neave (67'), Charlton (90').