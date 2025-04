El mejor Gavi de la temporada aún puede crecer: "Está de vuelta, pero veremos una mejor versión"

Justo después de marcar Gavi se fue directo a Flick. La imagen volvió a escenificar que tienen una relación especial. El técnico siguió de cerca todo el proceso de recuperación del mediocampista y, desde entonces, ha ido cuidando todos los pasos para volver a ver al mejor Gavi.

Lo ha hecho sin prisas pero sin pausas. Ofreciéndole distintos contextos (mediapunta, falso extremo, interior, incluso mediocentro) para poderlo rodar y ver en qué rol puede expresarse mejor. Ante el Betis recuperó la tercera altura del mediocampo, tras jugar en la banda izquierda ante Osasuna y Girona, y firmó su mejor partido de la temporada.

El descanso en la Copa le sentó de maravilla y fue el mediocampista que dio más frescura al equipo. Sus números fueron en este sentido prometedores: 85 intervenciones en las que no perdió un solo balón. En un 66% de ocasiones jugó a uno o dos toques, y en un 33%, a tres o más.

Además, dio 15 pases a los delanteros y 7 de mérito. En tareas defensivas, recuperó 10 balones, pero su gran momento llegó con el gol que adelantaba al Barça en la primera mitad. Una jugada en la que aprovechó una gran asistencia de Ferran para cruzar el balón y superar a Adrián.

El tanto llegó en su partido número 100 en LaLiga con la camiseta del Barça. Gavi venía de no jugar un solo minuto en el triunfo azulgrana del Metropolitano (0-1) que dio el pasaporte a la final de la Copa del Rey. Hansi Flick admitió, entonces, que la intención era que pudiera jugar, pero que el jugador había notado pequeñas molestias antes del encuentro y se inclinaron por el descanso. El alemán también aseguró en la previa del duelo ante el Betis que estaba ya para jugar y lo colocó en el once para alcanzar su centenario liguero con solo 20 años.

Sus números en el Barça

Sumando todas las competiciones, el centrocampista lleva 140 partidos como azulgrana, en los que ha marcado 10 goles y ha repartido 17 asistencias. Ante el Betis jugó su mejor partido de la temporada e incluso pudo ocupar la posición de Pedri en la recta final del encuentro.

Flick destacó la progresión del futbolista tras el encuentro. “Gavi sufrió una lesión importante, pero ahora está de vuelta. Está mejorando cada semana. No me cabe duda de que aún no hemos visto su mejor nivel. Le estamos ayudando a mejorar su juego”.

También Gavi tuvo palabras de elogio para el técnico. “Sé la confianza que tiene el míster y los compañeros en mí, lo que diga la gente me da igual. Me siento con mucha confianza y soy muy feliz”. La gran duda ahora es ver por quién apostará Flick como tercer mediocampista ante el Dortmund el miércoles. De Jong y Pedri son fijos en el once, pero Gavi y Fermín se jugarán la posición de mediapunta.

Los dos están aprovechando la lesión de Olmo para recuperar sensaciones. Fermín parece que parte con algo de ventaja de cara al encuentro de la Champions, pero habrá que ver qué decide Flick tras el gran nivel de Gavi ante el Betis. Todo un dilema.