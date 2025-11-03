La mejor decisión de Fermín

Fermín López vivió un verano muy movido. El Chelsea llamó con fuerza a su puerta para intentar su fichaje, pero los millones de libras que procedían de Stamford Bridge no le convencieron para cambiar de aires.

La economía del club lo habría agradecido, pero ni Hansi Flick ni el propio jugador querían el cambio de aires. El centrocampista, de 22 años, tiene contrato hasta el 2029 con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

El rendimiento y la actitud competitiva de Fermín ponen de manifiesto que su continuidad fue un acierto total. Es uno de los tres máximos goleadores del equipo, con los mismos 6 tantos que Ferran Torres y Rashford, y ha repartido dos asistencias de gol.

Frente al Elche regaló un gol a Ferran después de una recuperación fulgurante y sirvió un balón impresionante de lado a lado a Marcus Rasfhord para que el inglés diera la tranquilidad con el 3-1.

Fermín cuajó una actuación muy completa ante el Elche / EFE

La presencia de Fermín es un bálsamo para el FC Barcelona. Los problemas físicos de Dani Olmo le han convertido en el media punta titular y aporta un gran equilibrio en ataque y defensa desde esta demarcación.

Fermín es intocable y Flick le dio descanso en el último tramo del partido frente a los ilicitanos para que esté al cien por el cien el miércoles ante el Brujas en la cuarta jornada de la Champions League.

Sus números y sensaciones, además, le abren las puertas de la selección de par en par. Marcharse al Chelsea era una lotería con la cantidad de futbolistas de élite que pueden jugar en su posición. Fermín se ahorró problemas de adaptación y se motivó más que nunca para rendir en el FC Barcelona. El tiempo le ha dado toda la razón para seguir en el FC Barcelona.

Lista de De la Fuente

Luis de la Fuente facilita este viernes la lista para los dos próximos partidos de la selección española. El 15 de noviembre ante Georgia en Tiflis y el 18 contra Turquía en La Cartuja de Sevilla. Dos encuentros en los que España debe sellar su pasaporte para el Mundial del 2026.

Fermín había estado presente en la primera lista de la temporada en septiembre, pero se perdió la ventana de octubre por la lesión en el psoas que le impidió disputar cuatro partidos con el Barça.

Todo apunta a que el onubense regresará a esta convocatoria y con un papel más trascendente que en otras ocasiones. En la Eurocopa dispuso solo de minutos en el intrascendente duelo frente a Albania, mientras que ha tenido oportunidades puntuales en el amistoso contra Andorra y en Turquía en la reciente goleada por 0-6.

Sin Pedri y con Dani Olmo cogiendo ritmo, Fermín puede optar por fin a un sitio en el once titular de la Roja en el último parón del año. De seguir por la misma línea va camino de convertirse en uno de los elegidos para el Mundial del 2026.

La selección española es uno de sus grandes alicientes en una temporada muy especial por la cita mundialista. Fermín ha ganado una Eurocopa y un oro olímpico. Ahora quiere completar este palmarés con la participación en la Copa del Mundo.

Luis de la Fuente lo aprecia, pese a los pocos minutos que ha tenido bajo sus órdenes, y está dentro de sus planes. Su estado de forma es envidiable y, con jugadores seleccionables a este nivel, acostumbra a tenerlos muy presentes.

Antes de la Roja quedan los partidos a domicilio frente al Brujas del miércoles y el del domingo en Vigo ante Celta para firmar otra buena semana y mostrar al mundo entero que es uno de los mejores de Europa en su posición.