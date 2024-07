El mejor Araujo se exhibe en la Copa América

Ronald Araujo fue el elegido para realizar la rueda de prensa del debut en la Copa América de la selección uruguaya. La decisión la tomó Marcelo Bielsa, seleccionador. No fue, para nada, un gesto casual teniendo en cuenta que en el combinado charrúa forman jugadores como Luis Suárez o Fede Valverde o Darwin Núñez. Ninguno pasó por encima del central blaugrana, que ha devuelto la confianza del entrenador con unos tres primeros partidos en los que ha brillado a lo grande.

La exhibición ante Estados Unidos fue espectacular, como destacan todos y cada unos de los rotativos que estan cubriendo la competición. Araujo está a un nivel físico exhuberante que le convierte en uno de los mejores defensores del mundo. Lo está demostrando, de nuevo, en la Copa América. Jugó los noventa minutos, estuvo bien con balón y perfecto sin él. Además, incluso probó suerte con el gol. En el anterior encuentro, ante Bolivia, asistió a Pellistri en el primero de los cinco goles con los que Uruguay goleó a su rival. Jugó media parte ante Panamá, pero ya no ha vuelto a descansar ni un minuto.

Elogios a Luis Suárez

Superar a Estados Unidos en su casa no fue fácil (victoria por la mínima) y llegó con polémica arbitral, pero Uruguay demostró que va a por el título. De hecho, ya fue algo que dijo el propio Ronald en la primera comparecencia: "Esta Copa es una especie de revancha, me siento bien físicamente y ojalá pueda aportar al equipo lo que necesita de mí", dijo. De momento, lo está haciendo de forma sobrada. También tuvo palabras entonces de elogio para Luis Suárez, mostrando respeto hacia una de las mayores figuras que ha dado el fútbol charrúa a lo largo de su historia: "Luis es el mejor jugador del fútbol uruguayo, una figura a nivel mundial y suma mucho para el grupo en nuestro equipo", dijo sobre el mayor o menor protagonismo del delantero en el once.

Araujo, en un momento de la rueda de prensa de este sábado / Twitter

Tras superar a Estados Unidos, Araujo aseguró que "sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero el equipo demostró que se puede adaptar a todos los estilos", dijo en zona mixta, añadiendo que "fue un partido físico, ellos jugaron a meter, pero nosotros también metemos y el equipo se adaptó bastante al partido”. "¿Quién pides para cuartos?", le preguntaron. Ronald fue directo: "Que venga el que tenga que venir, estamos preparados para salir a ganar”.