Los medios sentencian a Araujo tras su nueva expulsión en Stamford Bridge: "Es lamentable"

El partido del Barça en Stamford Bridge está distando mucho de lo que esperaban sus aficionados en la previa del choque. El Chelsea ha pasado por encima al equipo de Flick en la primera mitad y ha conseguido imponerse con un buen gol remate de Neto que se introduce Koundé, mientras que Estevao ha marcado el segundo al inicio de la segunda y Delap marcaba el tercero en el minuto 73.

Sin embargo, una de las jugadas que más han marcado el resto del partido es la tarjeta roja al capitán azulgrana en esta jornada, Ronald Araujo, en lo que a muchos les ha venido a la cabeza la jugada contra el PSG de hace tres temporadas.

Por eso, los medios que siguen el choque de Champions League han comentado lo ocurrido y la conclusión es clara: no hay más excusas.

"Madre mía lo de Araujo... El error es lamentable", apuntaba al descanso el periodista de la Cadena SER al respecto. Poco después añadía que "no quería cebarse más", pero ha firmado "una primera parte difícil de digerir". El exárbitro Iturralde González se sumaba a la crítica: "Su mayor error es que te saquen amarilla por protestar".

En la COPE, Paco González repasaba los errores del central: "Tienes derecho a protestar, protesta con educación y no ves la primera. Tienes la primera, sabes que te van a encarar, son jugadores rápidos", empezaba su argumentación.

Por eso, cuando un defensor se encuentra en esta situación, en la jugada de la segunda tarjeta "aguanta, cuerpea, que eres muy grandón, no vayas abajo y pegues un leñazo". Finalmente, remataba apuntando que "esta expulsión puede penalizar a Araujo, que no es titular indiscutible en el eje de la defensa", pues tiene a jugadores como Eric Garcia y Cubarsí por delante, y veremos que ocurre con Christensen.

En RAC1 también valoraban muy negativamente la actuación del uruguayo: "Se tendrá que revisar bien lo que ha hecho Araujo...", comentaban tras lo ocurrido en los primeros 45 minutos.

Desde el 'Chiringuito Inside', donde se reúnen algunos nombres históricos azulgranas como el Lobo Carrasco, tenían su opinión. Paco Buyo, exportero del Real Madrid, apuntaba que "Araujo es un central muy torpe", mientras que el también exjugador blanco, Fernando Sanz, se sumaba a la crítica y añadçia que su error podía haber "condenado al Barça".