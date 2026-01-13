Un mediocentro ecuatoriano a prueba en el Barça

Ederson Castillo es el último producto de la cantera ecuatoriana, un mercado emergente y al alza que está lanzando en los últimos años jugadores de gran calidad e interés.

La prensa del país andino ha publicado estos días que el Barça estaría interesado en este mediocentro, todavía con 17 años, salido de las categorías de LDU Quito, histórico club que, en la última temporada, llegó hasta las semifinales de la Copa Libertadores de América.

Con el consentimiento de su entidad, al tratarse de un menor de edad, el futbolista se ha desplazado a la capital catalana, donde será evaluado en los próximos días por los técnicos del Barça. Los próximos días serán claves para su futuro.

"Es oficial, tratamos de mantener discreción, pero Ederson fue a realizar una pasantía en Barcelona. Es un tiempo limitado que va a estar allá y retornará después de aquello. Estamos pendientes de su desempeño", confirmó el presidente de la LDU, Isaac Álvarez, en declaraciones recogidas por el periódico Olé.

"Él es parte del primer plantel (de Liga de Quito); después se verán los pasos a seguir si se da el caso de que el Barça muestre interés. Lo queremos guiar, cuidar, hacer crecer y que tenga una evolución positiva porque es una de las joyas que tenemos en las formativas", añadió el dirigente.

Según ha podido confirmar SPORT, la estancia de Ederson Castillo en Barcelona es una operación ideada y avalada por João Amaral, jefe del área de scouting del Barça, basada en los informes propios que maneja el club. El club catalán ha observado in situ al jugador en Ecuador.

Todo se concretó en la visita que realizaron el mes de diciembre los agentes del futbolista a la Ciutat Esportiva. Allí, con Deco y João Amaral, se dio el visto bueno a este período de pruebas. El año pasado ya se hizo exactamente lo mismo con otra joya, el brasileño Roraima, entonces jugador del Ibrachina de São Paulo, que después acabó fichando por el Palmeiras.

La idea que tiene la dirección deportiva del Barça es que Ederson Castillo, si supera positivamente este período de pruebas, pueda incorporarse en 2027 con ficha del Barça Atlètic para completar su proceso de formación. Luego, claro, de llegar a una cuerdo con la LDU

En ningún caso se estaría planteando que Ederson Castillo llegara como refuerzo para la primera plantilla de Hansi Flick.

Como todo extracomunitario, el futbolista, internacional en castegorías de base con Ecuador, solo puede dar el salto al Viejo Continente al cumplir la mayoría de edad, lo que no ocurrirá hasta el mes de diciembre.