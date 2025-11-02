Medio siglo de dominio del Barça ante el Elche

En el fútbol español hay rachas que impresionan, pero pocas como la que une al FC Barcelona y al Elche CF. Desde hace más de medio siglo, el conjunto ilicitano no ha sido capaz de ganar un solo partido al Barça. La última victoria data del 22 de diciembre de 1974, cuando el Elche se impuso 1-0 en Liga. Desde entonces, el tiempo ha pasado, los estadios han cambiado y generaciones enteras de aficionados franjiverdes no han visto repetir aquel resultado.

Y eso que enfrentamientos entre ambos conjuntos ha habido muchos a lo largo de la historia, también recientemente. Hasta 55 veces han jugado entre ellos, con un balance demoledor: 34 victorias azulgranas, 12 empates y solo 9 triunfos del Elche, todos ellos anteriores a diciembre de 1974. A nivel de goles, el marcador global refuerza la distancia entre ambos: 114 goles del Barça por solo 41 del Elche. Medio siglo sin derrotas convierte esta estadística en una de las más contundentes del fútbol español.

Diecinueve victorias y cuatro empates

Y es que, en las últimas décadas, los duelos entre ambos han seguido el mismo guion. El Barça ha resuelto la mayoría de partidos con claridad, varias goleadas incluidas, imponiendo su superioridad. La temporada 2022-23 fue uno de esos ejemplos: el Barça venció 0-4 en el Martínez Valero sin apenas dificultades. Es el último partido disputados entre ambos hasta el día de hoy. Marcaron Lewandowski (2), Ansu Fati y Ferran Torres.

Robert Lewandowski celebra un gol con el Barcelona / AP

Más allá de los números, la historia de estos duelos refleja dos realidades distintas: mientras el Barcelona ha vivido instalado en la élite, el Elche ha alternado ascensos y descensos, lo que ha evitado que los ilicitanos tuvieran más oportunidades para romper la racha. Cincuenta años después, la estadística sigue pesando. Desde 1974, el Barça no solo ha ganado casi siempre, sino que solo ha cedido cuatro empates ante este rival. El resto, un total de diecinueve, victorias culés.