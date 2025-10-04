Medio siglo del debut de Peio Artola, un portero histórico del Barça

El 21 de septiembre de 1975 Pedro María Artola disputó su primer partido defendiendo la portería del Barça. El conjunto que dirigía Hennes Weisweiler perdió (2-1) en San Mamés. Cruyff anotó el único gol blaugrana mientras que Dani y Carlos Ruiz anotaron las dianas del conjunto vasco.

'Peio' Artola tenía 27 años y llegó a última hora al Barça con el campeonato iniciado. La temporada anterior había sido el titular de la Real Sociedad imponiéndose a Urruti (volverían a coincidir en el Barça) y a un jovencísimo y futuro icono como Luis Arkonada.

Urruti y Artola, con un joven Arkonada, en 1975 / Archivo

En la primera jornada del curso 75-76 Urruti fue titular con la Real y Artola se quedó sin jugar. El portero de Andoain daba por hecho su continuidad en el club donostiarra pese a que "la prensa había especulado mucho sobre mi traspaso pero yo no sabía nada".

Lo cierto es que las negociaciones entre el Barça y la real para fichar a Peio se habían iniciado hace meses pero hubo un punto en el que las conversaciones quedaron en punto muerto.

Curiosamente fue la Real Sociedad quién llamó al Barça para desbloquear el traspaso. El conjunto 'txuri-urdin' era consciente que su 'overbooking' de porteros era insostenible. Ya habían vendido a Esnaola al Betis pero la convivencia de tres grandes guardametas como Artola, Urruti y Arkonada era complicada.

Artola era un portero muy sobrio / Archivo

Es por ello que el gerente del Barça Jaume Rosell (padre de Sandro Rosell) viajó en tren a Donosti para cerrar la operación.

Rosell volvió con Artola en tren de San Sebastián a Barcelona con un final feliz para todas las partes. El Barça pagó 15 millones de pesetas de la época y Artola firmaría por tres años con la entidad blaugrana cobrando unos tres millones de pesetas según informaba la prensa del momento.

Artola se ganó al la afición culé en su etapa de portero del Barça / Archivo

Artola había cumplido el 6 de setiembre los 27 años y a continuación se cerró su pase al Barça: "Es el mejor cumpleaños de mi vida". Artola estaba pletórico y confesó entonces que "mi fichaje por el Barça culmina mi carrera profesional".

El guipuzcoano se definía como un guardameta clásico que "prefiero quedarme bajo los palos pero si es necesario salir lo hago con decisión". Si su debut oficial fue agridulce tras perder en Bilbao, su estreno en el camp Nou fue feliz tras ganar el Barça (2-0) al Sevilla.

Artola confesó entonces que "los nervios del debut ya me los comí en Bilbao, hoy era como debutar de nuevo y cuando se gana y no te meten goles siempre estás feliz".

Artola fue uno de los ídolos de la 'Gent blaugrana' en los setenta y los ochenta / ARCHIVO SPORT

Artola compitió su primera temporada de blaugrana con Pere Valentí Mora. El catalán disputó 18 partidos y Peio sumó 18.

El curso siguiente Artola tuvo que armarse de paciencia ya que solo disputó 12 partidos por 33 de Mora mientras que en la temporada 77-78 fue cuando se convirtió en el titular indiscutible del equipo y ganó el trofeo Zamora.

Este es el once inicial del Barça en el campo del Beveren / Archivo

El partido más recordado de Artola en su etapa blaugrana fue en las semifinales de la recopa 78-79. El Barça se ganó una plaza para Basilea con un partidazo de Peio en el campo del Beveren belga que le valió el calificativo de 'Sant Artola Gloriós' por parte del narrador Joaquim Maria Puyal.

Artola jugó 313 partidos con el Barça y en sus nueve temporadas en el Barça ganó tres copas del rey, dos Recopas , 1 Copa de la Liga y una Supercopa.

Artola fue el meta titular del Barça entre los años 77 y 83. En el curso 82-83 fue cuando Urruti le ganó la disputa por la portería blaugrana disputando 31 encuentros por los 20 que jugó el propio Artola.

Pio Artola y Antonio Olmo visitaron la redacción de sport en el 1984 / Antoni Campaña

El 11 de septiembre de 1984, junto a su amigo Antoni Olmo, Artola recibió el reconocimiento del Camp Nou en un partido de homenaje entre el Barça y el Athletic Club.

Si contra los bilbaínos había debutado de blaugrana ante el mismo rival cerró su etapa como jugador. Posteriormente se incorporó al fútbol base barcelonista donde ejerció como entrenador.

Artola y Olmo, en su despedida / Archivo

Artola destacó como un portero sobrio, solvente y seguro que se ganó el cariño de la afición. Han pasado 50 años de su fichaje pero el barcelonismo no olvida a Peio un portero emblemático de la historia blaugrana.