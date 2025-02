Medina Cantalejo: "A mí no me tienen que limpiar por Negreira"

El 'caso Negreira' sigue dando que hablar, pese a que cada vez está más acreditado que el ex dirigente arbitral no tuvo influencia sobre los colegiados de la época. Luis Medina Cantalejo, ex colegiado andaluz y actual presidente del CTA, atendió a Josep Pedrerol en el programa 'El Cafelito' y habló sobre una etapa en la que siguen centrados muchos focos por los pagos del FC Barcelona.

Sobre la necesidad de una limpieza del arbitraje por el 'caso Negreira'. Medina Cantalejo fue muy contundente “a mí no me tiene que limpiar nadie. No tengo ningún tipo de causa. Me siento muy orgulloso de lo que hice entonces. Limpiar es un término respetable. Fuimos árbitros de esa época. Igual que en el resto de Europa, son personas que han sido árbitros de prestigio. La gestión no tiene que ver con tu calidad como árbitro”.

Respecto a los comentarios y sospechas vertidas, el andaluz prefiere no profundizar ya que "cada uno es libre de pensar lo que quiera. Negreira ha estado 20 años. Todos hemos vivido en ese tiempo, es materialmente imposible que no estemos. Habrían tenido que haber contratado gente de fuera”.

En cuanto al comunicado del Real Madrid contra los árbitros tras el partido ante el Espanyol, Medina Cantalejo dejó claro la postura del Comité Técnico de Árbitros: “Nosotros no entramos en dialécticas con equipo".

Audios a disposición

El dirigente arbitral no pone pegas en colaborar con los audios del VAR. Eso sí, pide un respeto y que los clubs acudan a las instalaciones de Las Rozas. "Les escuchamos, es normal que les escuchemos. Si todo va bien, nos sentamos y vemos las imágenes. Nunca he tenido un problema con un equipo. Ahora la RFEF se ha pronunciado. Tenemos que dejar que la RFEF sea la que atienda".

Respecto a la designación de Soto Grado para el derbi ante el Atlético de Madrid del sábado, Medina habló de "un gran árbitro que ha tenido un bagaje correcto. Al que le toque el partido tiene que ser valiente".

Los vídeos de Real Madrid TV también le influyen, aunque lógicamente, no sean de su agrado. "No me los pasan. Al principio, vi algunos, eran la novedad. Pero ya no los veo. No hace falta verlos. Te metes en cualquier red social y sale todo. Por salud, no tengo redes sociales", relató.

Injusta expulsión de Flick

Medina Cantalejo no se escondió de nada ante Pedrerol y respondió sobre su fama de ser hincha del Sevilla. De nuevo, volvió a ser tajante. "Cuando alguien saque que soy sevillista confeso, que lo saque. No reniego de nada. Soy un profesional del arbitraje. Tengo mi corazoncito, pero nunca me he puesto una camiseta del Sevilla. Un árbitro tendrá su predilección. Hay equipos, que no son de mi ciudad y me gustan por su filosofía. No soy del Sevilla ni del Madrid. En un derbi sevillano voy con el árbitro. Soy sevillano, sé manejarme en mi tierra. La sevillanía es la elegancia y el saber estar, no es el postureo”.

Del presidente del CTA trascendió que había censurado la expulsión sufrida por Hansi Flick, que le acarreó dos partidos de sanción. Medina Cantalejo no lo desmintió: “Di mi opinión en un ámbito privado con los árbitros. Yo no conozco a Flick. No he visto que sea una persona conflictiva. Cada uno tiene su manera. Hay alguno que tiene sangre caliente en el campo y llegan a la rueda de prensa y nunca culpan al árbitro de la derrota. No es mi trabajo. Ser entrenador tiene que ser muy complicado. ¿Cómo reprimes no protestar?“.