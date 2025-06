Medidas desesperadas del Aston Villa por Rashford

Los problemas económicos no son exclusivos del Barça. De hecho, ni siquiera de los clubs de LaLiga, donde entidades como el Sevilla, el Valencia o el Espanyol también están muy limitados a la hora de confeccionar sus plantillas. En Inglaterra existen casos como el del Chelsea, que se vio obligado a vender a su equipo femenino para equilibrar sus cuentas y cumplir con las normas del Fair Play. Los londinenses parece que no serán los últimos que optarán por esta medida.

'The Times' ya informó el pasado mes de abril de que el Aston Villa estaba estudiando lograr ingresos extra desprendiéndose del femenino vendiendo un porcentaje o incluso la totalidad de su propiedad. Dan Plumley, especializado en temas económicos, asegura ahora en 'Football Insider' que los de Birmingham quiere aliviar la presión financiera que sufre con esta medida.

Unai Emery lo tiene claro

El hecho de no jugar la próxima edición de la Champions provocará que los villanos dejen de ingresar una cantidad importante de la UEFA que la Europa League no permite suavizar porque el reparto es mucho menor. Además, una de las personas que más aprieta para ejecutar este plan es el técnico de la primera plantilla, Unai Emery, que no quiere ver cómo el vestuario pierde potencial.

De hecho, si la operación se concreta ya tiene previsto retener a jugadores como Tielemans, Rogers o Watkins, aunque su gran objetivo, según apuntan desde Inglaterra, sería quedarse en propiedad a Rashford, que ha jugado cedido esta temporada por el Manchester United. El delantero inglés, pese a unos números discretos, ha convencido a Emery, que tiene en mente evitar que se marche al Barça para que siga jugando en el Villa Park.

Rashford despierta pasiones desde su llegada al Aston Villa / X

Los 'Red Devils' están dispuestos a vender a Marcus, aunque el precio de salida son 40 millones, una cantidad que, sumada a la ficha del futbolista, hace inviable el fichaje para el Aston Villa. De ahí que se estén planteando medidas desesperadas para que la distancia con los grandes de la Premier League y del resto de Europa no se haga insalvable.