Las medidas del Barça contra los ultras rivales en el Spotify Camp Nou

En los dos últimos partidos de la Champions League en el Spotify Camp Nou, un conjunto numeroso de aficionados del FC Barcelona vivieron situaciones realmente desagradables. El incivismo de los seguidores del Eintracht Frankfurt y el FC Copenhague no solo impidió a los culés más cercanos a la grada visitante del estadio disfrutar de las victorias del equipo de Hansi Flick, sino que les hizo pasar miedo. Algunos, de hecho, decidieron abandonar su localidad ante el ruido de los golpes a las mamparas protectoras, el humo de las bengalas encendidas y el lanzamiento de objetos y botellas llenas de bebidas... o de orina.

Algunos de estos aficionados del Barça se han puesto en contacto con el club en las últimas semanas para tratar esta cuestión. La Oficina d'Atenció al Barcelonista (OAB) ha recibido varias quejas al respecto y además de trasladar a los socios "que la situación preocupa a la entidad", también les han informado de que "se están adoptando medidas para encontrar las soluciones viables más adecuadas y oportunas".

Metacrilatos de mayor grosor

De hecho, en los 10 días que han transcurrido entre el duelo ante el FC Copenhague, correspondiente a la última jornada de la 'fase liga' de la Champions League, y la visita liguera del RCD Mallorca de este sábado, la zona visitante del Spotify Camp Nou ya ha experimentado algunos cambios con vistas, especialmente, al regreso de la máxima competición continental. Y es que la gran mayoría de radicales que han protagonizado altercados en el estadio barcelonista en los últimos años han sido de clubes extranjeros.

Según ha podido saber SPORT, las medidas del Barça para proteger más al sector de la grada del Spotify Camp Nou más cercano a la ubicación de los seguidores visitantes son las siguientes: la revisión de los anclajes de las mamparas protectoras de afición contraria, el cambio de los metacrilatos actuales por unos de mayor grosor (18mm), la retirada de la primera fila después de la mampara de asientos de público general, un informe de un laboratorio certificado de la resistencia a la rotura de las mamparas y la colocación de redes hasta una altura de 14 metros.

Todas estas medidas estarán implementadas para el partido de este 7 de febrero contra el Mallorca a excepción de las redes, que se instalarán antes del encuentro del día 22 de febrero ante el Levante, el próximo en casa tras la ida de las semifinales de la Copa del Rey en el campo del Atlético de Madrid y el derbi catalán de Liga frente al Girona en Montilivi.

"Lo que está pasando ahora no lo había vivido nunca en 50 años"

Marc Balart ha sido uno de los socios del Barça que pidió explicaciones al club y ha recibido esta serie de medidas implantadas. "El día del Eintracht fue muy bestia y salió en los medios de comunicación, pero los aficionados del Copenhague intentaron saltar. Y fueron bastante más asquerosos: llenaron botellas con orina y nos las lanzaron. Ese día no había Mossos d'Esquadra como sí que los había contra el Eintracht", denuncia a SPORT.

"Hace 50 años que voy al Camp Nou y lo que está pasando ahora no lo había vivido nunca. Voy al fútbol con mi hija y el último día me dijo que si todo sigue así, en Champions no irá más al estadio", añade el socio culé número 16.656. "De momento todo ha quedado en anécdotas, pero el día que se produzca alguna desgracia nos pondremos las manos a la cabeza. He ido a muchos campos de España y Europa y es imposible lanzar una botella. La seguridad es mucho mayor", lamenta.

Balart, por último, también muestra su malestar con el emplazamiento de los abonados de segunda gradería en Europa. "En Liga nos sitúan más centrados, pero en la Champions el Barça nos pone debajo de estos seguidores rivales. De esta forma, las entradas que venden son de mejor visibilidad. Entiendo que los abonados pagamos menos, pero nosotros vamos siempre al campo. Y también fuimos a Montjuïc", recuerda.