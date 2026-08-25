La medida del Barça para evitar el caos en las salidas de los jugadores

Las salidas de los futbolistas del Barça llevan tiempo generando situaciones complicadas por las aglomeraciones de aficionados que esperan para hacerse fotografías, conseguir autógrafos o saludar a sus ídolos. Para intentar mejorar la organización y evitar momentos de tensión, SPORT ha podido saber que la seguridad del club ha incorporado una nueva herramienta: drones para controlar desde el aire los accesos de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

El objetivo es tener una visión general de las diferentes zonas y comprobar en tiempo real por qué salida hay menos gente, de manera que los futbolistas que tengan más prisa puedan abandonar las instalaciones por ese punto y evitar las concentraciones más numerosas.

Una situación que preocupa desde hace tiempo

El Barça lleva años intentando encontrar soluciones a un problema que se repite prácticamente a diario. La mayoría de aficionados acuden de buena fe para conseguir una foto o un autógrafo, pero en ocasiones las concentraciones alcanzan un tamaño considerable y algunos presentes terminan sobrepasando los límites.

El enfado de Íñigo Martínez / @julenathclub

Uno de los episodios más recordados se produjo con Iñigo Martínez. En 2024, el central se encaró con varios jóvenes que le habían insultado y provocado a la salida de la Ciutat Esportiva. El futbolista detuvo su vehículo y salió para recriminarles su comportamiento.

La situación también ha afectado a Hansi Flick. En octubre de 2025, el técnico alemán pidió respeto a un grupo de aficionados después de presenciar un comportamiento inapropiado hacia el personal de seguridad. "Siempre me paro dos o tres veces por semana. Sed respetuosos", les recriminó.

Son ejemplos que muestran que el problema no se limita a las fotografías y los autógrafos. Las aglomeraciones pueden dificultar la circulación de los vehículos y generar situaciones incómodas tanto para los jugadores como para los trabajadores del club y los propios aficionados.

Hasta 80 personas esperando a Rodri

La situación se ha vuelto a repetir este martes. Hasta 80 personas se han llegado a concentrar a la salida de la Ciutat Esportiva para intentar hacerse una fotografía con Rodri, provocando dificultades para los coches que intentaban abandonar las instalaciones. El centrocampista se detuvo para atender a algunos aficionados, mientras Dani Olmo esperaba con su coche detrás y llegó a tocar el claxon ante la dificultad para avanzar.

La escena sirve para entender la utilidad que puede tener el nuevo dispositivo. Con una visión desde el aire, los responsables de seguridad pueden detectar rápidamente dónde se concentra más gente y decidir qué salida está más despejada en cada momento.