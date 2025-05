El médico del Cagliari, tajante sobre los vendajes de los jugadores del Barça: "Creo más en la superstición"

Marco Scorcu, vicepresidente de la Federación de Médicos del Deporte y médico del Cagliari, explicó a los micrófonos de la Gazzetta dello Sport qué utilidad ve detrás de un determinado tipo de vendajes en las manos y muñecas de los jugadores del Barcelona (que más llamaron la atención durante el partido contra el Inter ). Lamine Yamal, Raphinha y Pau Víctor son tres jugadores que las utilizan normalmente.

Scorcu reflexionó que "si alguien tiene algo que ocultar, ¿por qué utilizar la muñeca o la mano y no otros puntos menos visibles? Creo más en la superstición. ¿La razón? Solamente para facilitar la curación de una patología previa. No veo, y no quiero en absoluto ver, ningún motivo ulterior".

El doctor italiano lo tiene muy claro: "¿Qué pasa si le vendo los ojos a mis jugadores? Tuve dos que lo hacían regularmente como resultado de esguinces de muñeca. Los porteros lo hacen todo el tiempo, ya que están acostumbrados a estresar esa parte de su cuerpo y están expuestos a numerosas lesiones de muñeca. A veces puede ocurrir que el vendaje permanezca incluso después de haberse solucionado el problema, pero yo siempre lo derivo a una patología de esa zona”.

"Hay muchos accesos venosos"

Otro argumento que desmonta cualquier teoría de supuesto dopaje es que "hay muchos accesos venosos. Si alguien tuviera algo que ocultar, ¿por qué usaría su muñeca o mano y luego mostraría un vendaje tan obvio cuando podría hacerlo con la misma facilidad en áreas menos visibles del cuerpo? Y sobre todo, una vez que se utiliza ese acceso venoso, como ocurre en la toma de muestras de sangre. Después de media hora la protección ya no es necesaria".

Scorcu recordó que "hablamos de clubes y federaciones con protocolos muy estrictos, es más lógico atribuir todo a una cuestión de superstición que a algo que tenga que ver con el acceso venoso. Hablo en serio, creo que es más un jugador supersticioso porque marcó con una venda y por eso quiere conservarla incluso después de la enfermedad que con una inyección intravenosa".

Por tanto, los futbolistas del FC Barcelona solo pueden tomarse con ironía las insinuaciones o acusaciones, como hicieron Lamine Yamal o Pau Víctor a través de sus redes sociales.