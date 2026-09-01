Media plantilla del Barça va a entrenar en día libre

La preparación física, la recuperación tienen cada vez más importancia en el día a día de los futbolistas. Precisamente por eso, después de un partido y con jornadas de descanso por delante, lo habitual es aprovechar para desconectar. En el Barça, sin embargo, varios jugadores han decidido cambiar el día libre por una mañana de trabajo en la Ciutat Esportiva. El conjunto azulgrana se impuso ayer por 5-2 al Rayo Vallecano mostrando una gran versión y Hansi Flick concedió descanso a la plantilla tanto hoy como mañana. Los futbolistas, por tanto, tenían libertad para aprovechar estos dos días antes de regresar al trabajo el jueves.

Pero algunos han preferido quedarse. Según ha podido saber SPORT, hasta once futbolistas han acudido hoy voluntariamente a la Ciutat Esportiva Joan Gamper: Pedri, Gavi, Fermín López, Eder Aller, Joan García, Dominik Livakovic, Gabriel Jesus, Alejandro Balde, Rodri, Wojciech Szczęsny y Frenkie de Jong. Una cifra importante teniendo en cuenta que ninguno de ellos tenía la obligación de presentarse hoy en Sant Joan Despí.

Un vestuario implicado

El gesto habla también del ambiente y la implicación que existe actualmente dentro del vestuario. Muchos de ellos podrían haber aprovechado los dos días libres para marcharse de Barcelona y regresar directamente el jueves, pero han preferido continuar trabajando y compartir unas horas con sus compañeros en la Ciutat Esportiva.

Cada caso tiene además sus particularidades. Pedri venía de completar un enorme partido ante el Rayo, mientras Joan García volvió a demostrar su nivel bajo palos. Balde también ha acudido a trabajar después de un verano en el que su futuro ha estado sobre la mesa, confirmando la predisposición que ha mantenido durante todo este tiempo y sus ganas de afrontar la temporada al máximo. Especial es también el caso de Gabriel Jesus. El brasileño, recién llegado a Barcelona, ha trabajado al margen mientras termina de completar todos los pasos necesarios para incorporarse con normalidad a la dinámica del equipo. Livakovic, otro de los recién llegados, tampoco ha querido perder tiempo.

No había entrenamiento y nadie les obligaba a estar allí. Podían descansar durante dos días, pero once jugadores han decidido acudir voluntariamente a la Ciutat Esportiva, una pequeña muestra del compromiso y del buen ambiente que se respira actualmente en el vestuario azulgrana.