Media Europa se pelea por Dani Olmo

El Barça está inmerso en un proceso 'multitask' que debería derivar en la contratación de uno de los mejores futbolistas de la Eurocopa, Nico Williams. Pero el club no tiene suficiente con el del Athletic y quiere más para redondear una plantilla que pueda aspirar a todo con el fichaje de Dani Olmo. Obviamente, dentro de ese 'multitask' aparecen ventas, ingresos extraordinarios y cuadradura de círculos. Si no es así, todo será imposible. En ello están...

Mientras, quienes sí tienen músculo financiero para reforzarse siguen lanzando sus cantos de sirena sobre Dani Olmo, que ha brillado con luz propia en Alemania 2024 donde, de hecho, ha acabado máximo goleador pese a partir como suplente en la selección española por detrás de Pedri.

El Bayern, por ejemplo, se ha movido bien y rápido para plantear un proyecto al futbolista de Terrassa muy atractivo. Conscientes de que su papel en la Bundesliga podría incluso ser mejor que el del RB Leipzig. Y es que el jugador tiene en el director general deportivo del conjunto bávaro, Max Eberl, a su gran valedor. Fue precisamente él quien negoció su cláusula de salida del Leipzig cuando ejercía también como máximo responsable deportivo. Ahora le quiere en Múnich.

La Premier, al acecho

Al igual que el Barça, tiene competencia, aunque lo cierto es que los alemanes están en una muy buena posición. En la Premier son varios los clubs que se han interesado por el egarense: Manchester City, Liverpool y Manchester United. Los 'citizens' se han desmarcado de forma más o menos pública de Olmo, pero si De Bruyne se va a Arabia Saudí, todo puede pasar. A su alrededor, Ten Hag aún no han encontrado ese centrocampista disruptivo que buscó con Van de Beek y que ahora ve en el catalán. Su gran rival, tras Klopp, piensa en Olmo como revulsivo para iniciar un nuevo proyecto ganador en Anfield.

Los rivales del Barça no solo llegan más allá de los Pirineros, sino que también en LaLiga el Atlético estaría encantado de llevar al futbolista al Metropolitano. Esta opción, pese a todo, no estaría contemplada por el jugador, que si vuelve al campeonato español lo haría vestido de blaugrana. En eso están todas las partes y el verano es largo, pero Dani Olmo tiene muchas propuestas y no esperará hasta el último día del mercado para decidir.